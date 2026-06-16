La CSJ emitirá opiniones a proyectos para la protección de menores de edad

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prevé emitir opiniones sobre reformas legales relacionadas con el Código Penal y el Código Civil.
Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, informó que las acciones responden a solicitudes realizadas por el Congreso Nacional para la emisión de criterios jurídicos a próximas reformas legislativas.
Sin embargo, entre los principales puntos a discusión, se enfatizó que el máximo órgano de justicia hará aportes a la construcción de una iniciativa legislativa orientada a la erradicación de la violencia sexual contra menores de edad.
"Hay un aporte que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia a una iniciativa legislativa orientada a la prevención, protección y erradicación de la violencia sexual contra niños y niñas, que será dada por la sala de lo penal", apuntó.
Sumado a los temas de protección, se detalló que la Sala de lo Civil emitirá resoluciones sobre posibles reformas a artículos con relación a personas con discapacidad.
Durante el pleno, se recalcó que las opiniones emitidas por las salas especializadas no constituyen resoluciones definitivas sobre las iniciativas en discusión, sino criterios técnicos y jurídicos que permitirán al Congreso Nacional contar con mayores elementos de análisis para posibles reformas.
En ese sentido, Silva explicó que los dictámenes elaborados por ambas salas serán elevados al pleno de 15 magistrados, instancia encargada de conocer y respaldar las valoraciones institucionales del Poder Judicial sobre los temas consultados.
Luego de la emisión de una postura oficial del órgano de justicia, el Poder Legislativo discutirá modificaciones en las normativas que puedan tener incidencia en la interpretación de los códigos vigentes.