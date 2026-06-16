La CSJ emitirá opiniones a proyectos para la protección de menores de edad

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) prevé emitir opiniones sobre reformas legales relacionadas con el Código Penal y el Código Civil.

Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, informó que las acciones responden a solicitudes realizadas por el Congreso Nacional para la emisión de criterios jurídicos a próximas reformas legislativas.

Sin embargo, entre los principales puntos a discusión, se enfatizó que el máximo órgano de justicia hará aportes a la construcción de una iniciativa legislativa orientada a la erradicación de la violencia sexual contra menores de edad.

"Hay un aporte que tiene que hacer la Corte Suprema de Justicia a una iniciativa legislativa orientada a la prevención, protección y erradicación de la violencia sexual contra niños y niñas, que será dada por la sala de lo penal", apuntó.