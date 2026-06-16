Unas 15 personas al día buscan ayuda en el Mario Mendoza por depresión y ansiedad

Tegucigalpa, Honduras.- Factores sociales, económicos y personales están elevando los trastornos como la depresión y la ansiedad en la población hondureña, lo que ha provocado un aumento en las atenciones en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza. La directora del hospital, Monserrat Arita, informó que cada vez más hondureños buscan ayuda profesional para tratar problemas relacionados con estos trastornos mentales. Son entre 12 y 15 nuevos pacientes que llegan a diario al centro asistencial en busca de atención médica para tratar estos padecimientos.

Arita señaló que los problemas de la vida y diversos factores sociales contribuyen al incremento de las enfermedades mentales, una situación que ha generado una creciente necesidad de servicios especializados. "Las presiones de la vida actual son muchas y los trastornos mentales continúan incrementándose”, manifestó la directora del centro psiquiátrico. El aumento de pacientes empezó a superar la capacidad instalada de los servicios especializados del centro asistencial, generando largas listas de espera y dificultando que muchas personas reciban atención oportuna. En Honduras apenas existen entre 58 y 70 psiquiatras para atender a toda la población, una cifra limitada para cubrir la demanda nacional.