  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Expertos alertan sobre crisis de salud mental en Honduras tras elecciones

El aumento de casos de ansiedad, depresión y atenciones psiquiátricas mantiene en alerta a las autoridades sanitarias, según especialistas en salud mental del país.

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 11:13
El Heraldo Videos