Casi 3,000 alumnos dejaron las aulas en Honduras a mitad del año escolar

Tegucigalpa, Honduras.- Pese a que el ciclo escolar está llegando a la mitad del año, los centros educativos ya reportan alumnos que lamentablemente están abandonando las aulas de clases. De acuerdo al Sistema Integrado de Información Educativa (SIIE), plataforma desarrollada por la Secretaría de Educación (Seduc) a la que tuvo acceso EL HERALDO, son un total de 2,711 estudiantes los que actualmente abandonaron el sistema escolar. El departamento de Cortés concentra la mayor cantidad de casos, con cerca de 400 estudiantes que no regresaron a los centros educativos. Le siguen Francisco Morazán, con 287; Yoro, con 283; y Olancho, con 258. En conjunto, estos cuatro departamentos acumulan el 45% de los casos de deserción escolar registrados actualmente a nivel nacional.

En cuanto al nivel educativo, las cifras reflejan que el 75% de los desertores (2,013 estudiantes) pertenecen a Educación Básica. De ellos, 685 cursaban el primer ciclo (de primero a tercer grado). Asimismo, 673 alumnos abandonaron sus estudios en el segundo ciclo (de cuarto a sexto grado), mientras que 655 correspondían al tercer ciclo (de séptimo a noveno grado ). Este dato debe poner en alerta a las autoridades, señalan expertos, quienes consideran que el abandono en estos primeros años compromete seriamente el futuro académico de los menores, así como el desarrollo del país. En el nivel prebásico se reporta la salida de 276 niños que no culminaron el año escolar, en su mayoría debido a decisiones tomadas por sus padres, lo que sugiere la necesidad de fortalecer la conciencia sobre la importancia de la educación inicial en los padres, apuntan los expertos.

Por su parte, en el nivel medio o secundaria se contabilizan 422 adolescentes que también dejaron sus estudios; esta cifra suele estar asociada a factores como la necesidad de incorporarse al mercado laboral, la migración o la falta de oportunidades educativas atractivas.

Aunque los datos corresponden de enero a junio, las autoridades educativas señalan que el comportamiento de la deserción deberá analizarse al cierre de 2026 para tener un panorama completo.

Factores

Entre los factores que inciden en el abandono escolar se encuentran condiciones económicas en los hogares, ya que algunos estudiantes optan por incorporarse a actividades laborales. Onán Cálix, representante del magisterio, manifestó que uno de los grandes factores por los cuales los niños y las niñas desertan es la falta de empleo de los padres y madres de familia. Además del tema de la inseguridad que está viviendo el país en este momento, que obliga a las familias a movilizarse dentro y fuera del territorio, interrumpiendo la vida escolar de los menores. Por su parte, Joel Navarrete, expresidente del Colegio de Profesores de Educación Media (Copemh), señala que en los próximos meses esta problemática se puede acentuar. "Debido a la situación muy delicada a nivel económico y a la falta de condiciones en los centros educativos. Eso se puede profundizar aún más, desgraciadamente, factores que atraían la matrícula, como las becas, que en este momento no se ven", dijo. Alertó que tener a más de 2,700 menores fuera de las aulas de clases es bastante grave, por lo que se deben hacer esfuerzos para contrarrestar estas cifras.