"No me importa lo que piensen de mí, por aquí me entra y por aquí me sale": Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura aseguró que busca trabajar por Honduras y poner orden en la administración pública, algo que según él, incomoda a muchas personas. Además, defendió los cambios que se están realizando en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

Asfura reconoció en una entrevista brindada a varios medios de comunicación: "A muchos les caigo mal porque les he cerrado la puerta. Aquí hay que cuidar cada lempira que vale, entonces eso le molesta a muchos".

Posteriormente, el mandatario aseguró: "Como estamos poniendo orden y antes era toda una jugarreta y una payasada de muchos años atrás, ahora la cosa cambia. No es así. No me importa lo que piensen de mí, por aquí me entra y por aquí me sale".