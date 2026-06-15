"No me importa lo que piensen de mí, por aquí me entra y por aquí me sale": Nasry Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura aseguró que busca trabajar por Honduras y poner orden en la administración pública, algo que según él, incomoda a muchas personas. Además, defendió los cambios que se están realizando en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
Asfura reconoció en una entrevista brindada a varios medios de comunicación: "A muchos les caigo mal porque les he cerrado la puerta. Aquí hay que cuidar cada lempira que vale, entonces eso le molesta a muchos".
Posteriormente, el mandatario aseguró: "Como estamos poniendo orden y antes era toda una jugarreta y una payasada de muchos años atrás, ahora la cosa cambia. No es así. No me importa lo que piensen de mí, por aquí me entra y por aquí me sale".
Las declaraciones de Asfura sobre la forma en que ha venido manejando su gobierno surgieron luego de ser consultado sobre las reformas propuestas para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las cuales defendió durante la entrevista.
En el Congreso Nacional se busca aprobar una iniciativa que, según las autoridades, está orientada a reducir las pérdidas económicas de la estatal eléctrica, que, en palabras del propio Asfura, "es el problema más grande de Honduras".
Sobre las reformas a la ENEE, el presidente Asfura pidió el respaldo de los 128 diputados para que sean aprobadas.
Asfura afirmó que su gobierno no trabaja mirando hacia el pasado, aunque recriminó: "La administración anterior fue desastrosa, y no solo destrosa, sino que también hizo quedar mal internacionalmente a Honduras. Eso no se hace, eso no es de buenos hondureños, eso no funciona así".
Asfura también advirtió: "Aquí, si quieren estar en asambleas e ir a la calle, también tenemos partido y fuerza para ir a la calle. Así que respetan a Honduras o respetan a Honduras; la respetan porque la respetan".