Presidente Asfura visitará Ucrania durante gira por Europa

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de Honduras, Nasry Asfura, viaja este lunes a Europa para cumplir una agenda orientada a fortalecer la cooperación internacional, ampliar espacios de diálogo político y promover nuevas oportunidades de inversión, comercio y desarrollo para Honduras. Como parte de la agenda, el mandatario hondureño participará en el segundo Foro de Movilidad Climática de Berlín (BCMF) 2026, encuentro internacional que reunirá a jefes de Estado de Gobierno, representantes gubernamentales, expertos en clima y organismos multilaterales para analizar los desafíos que plantea el cambio climático Asimismo, el Centro Global para la Movilidad Climática (GCCM), en colaboración con la Fundación Robert Bosch, confirmó la presencia del mandatario hondureño en el evento programado para los días 18 y 19 de junio en la capital alemana.

Junto a la canciller, Mireya Agüero, la misión diplomática contempla actividades en Alemania y además en Ucrania, como parte de la estrategia del Gobierno para consolidar alianzas que generen beneficios concretos para los hondureños.

Agenda

La primera escala será en Berlín, donde el gobernante hondureño participará en el Foro de Movilidad Climática, un espacio internacional que reúne a gobiernos, organismos multilaterales, expertos y representantes de la sociedad civil para analizar los desafíos derivados del cambio climático y sus efectos sobre las poblaciones más vulnerables. La participación de Honduras en este encuentro cobra especial relevancia debido a la alta exposición del país a fenómenos naturales como huracanes, inundaciones y sequías. En ese contexto, el Gobierno promoverá una agenda enfocada en fortalecer la cooperación para la adaptación climática, la prevención de riesgos, la infraestructura resiliente y la protección de las comunidades afectadas.

Durante su estadía en Alemania, el presidente Asfura sostendrá además reuniones con representantes del sector empresarial, incluyendo la Cámara Alemana de Industria y Comercio (DIHK), una de las instituciones económicas más importantes de Europa. El objetivo será presentar a Honduras como un destino atractivo para la inversión, la innovación, el comercio y la generación de empleo.

Paso por Ucrania