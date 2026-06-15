Reforma eléctrica busca reducir tarifas y fortalecer la ENEE, asegura el gobierno

Tegucigalpa, Honduras.-Autoridades del sector energético y diputados que respaldan la nueva Ley de Energía defendieron este lunes la iniciativa impulsada en el Congreso Nacional, asegurando que su aprobación permitirá reducir el costo de la electricidad, mejorar la calidad del servicio y fortalecer las finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Durante una conferencia de prensa, este 15 de junio, el presidente de la comisión legislativa de energía, Milton Puerto, acompañado por funcionarios del gobierno y diputados, presentó un informe sobre las acciones encaminadas a rescatar la estatal eléctrica y modernizar el sistema energético nacional. Según explicó, la propuesta busca introducir mecanismos que fomenten una mayor competencia en la contratación de energía, lo que permitiría obtener mejores precios para los consumidores y garantizar un suministro más eficiente y confiable en todo el país.

Las autoridades enfatizaron que el proceso de transformación de la ENEE no contempla ninguna forma de privatización. Por el contrario, sostuvieron que el objetivo es corregir problemas históricos que han afectado el desempeño de la empresa, reducir pérdidas económicas y asegurar su sostenibilidad a largo plazo. El proyecto ha contado con la participación de diversos actores vinculados al sector energético, entre ellos representantes del sindicato de la ENEE y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), con el propósito de construir consensos alrededor de la reforma. Por su parte, el gerente de la ENEE, Guillermo Peña Panting, afirmó que existe desinformación en torno a la iniciativa y reiteró que no hay indicios de privatización dentro de las reformas propuestas. "Los cambios buscan corregir fallas estructurales que durante años han provocado tarifas elevadas, interrupciones frecuentes y deficiencias en la prestación del servicio".