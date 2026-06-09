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Congreso Nacional analiza reformas eléctricas con sector privado

Representantes del Congreso Nacional y del sector privado sostienen reuniones para analizar posibles reformas al sistema eléctrico, en busca de consensos sobre el futuro del sector energético del país.

  • Actualizado: 09 de junio de 2026 a las 16:27
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