Este es el precio de la compra y venta del dólar para este jueves 30 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños interesados en la compra y venta de la divisa estadounidense registrarán una nueva variación en el precio del dólar este jueves 30 de julio.
El Banco Central de Honduras (BCH) detalló cómo se cotizará la compra y venta del dólar para este jueves. Aquí los detalles.
En el caso de la compra del dólar, el precio fue fijado en 26.7932 lempiras, lo que representa un incremento de 0.0030 centavos en comparación con el miércoles 29 de julio, cuando se cotizó en 26.7902 lempiras.
En cuanto al precio de venta, el BCH informó que para este jueves 30 de julio el dólar se cotizará en 26.9272 lempiras.
Para este juves se registra un aumento de 0.0030 lempiras respecto al miércoles 29 de julio, cuando el valor fue de 26.9242 lempiras.
El precio del dólar continúa registrando leves variaciones en Honduras.
Aunque la variación es mínima, el tipo de cambio oficial es utilizado como referencia para operaciones bancarias, comerciales, importaciones, exportaciones y otras transacciones en dólares dentro del país.