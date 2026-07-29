Este es el precio de la compra y venta del dólar para este jueves 30 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños interesados en la compra y venta de la divisa estadounidense registrarán una nueva variación en el precio del dólar este jueves 30 de julio.

El Banco Central de Honduras (BCH) detalló cómo se cotizará la compra y venta del dólar para este jueves. Aquí los detalles.

En el caso de la compra del dólar, el precio fue fijado en 26.7932 lempiras, lo que representa un incremento de 0.0030 centavos en comparación con el miércoles 29 de julio, cuando se cotizó en 26.7902 lempiras.