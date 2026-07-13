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¿Sube o baja? Así varía el precio del dólar para este martes 14 de julio

El Banco Central de Honduras reportó variaciones en el cambio de este martes. Descubra si subió o bajó el precio de compra y venta del dólar en el país

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 17:55
¿Sube o baja? Así varía el precio del dólar para este martes 14 de julio

¿Hacia dónde va el dólar en Honduras? Conozca el inesperado cambio para este martes 14 de julio.

Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El precio de compra y venta del dólar presentará variaciones para este martes 14 de julio, según lo confirmó el Banco Central de Honduras (BCH) en su reporte diario.

De acuerdo con el ente financiero, el dólar estadounidense para este martes se cotiza en 26.7565 lempiras para la compra, y en 26.8973 lempiras para la venta.

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El precio representa una variación con respecto al lunes 13 de julio, debido a que el precio de compra se ubicó en 26.7635 y el de venta en 26.8903.

Es decir, el precio de compra tuvo una leve baja de 0.70 centavos, mientras que el precio de venta del dólar subió 0.70 centavos de un día para otro.

El Banco Central actualiza de lunes a viernes estos valores, los cuales sirven como referencia para las transacciones del sistema financiero nacional, así como para quienes envían y reciben remesas, realizan importaciones o requieren adquirir divisas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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