Así estará el precio de la compra y venta del dólar en Honduras este lunes 13 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- Variaciones en el precio de compra y venta del dólar se registrarán este lunes 13 de julio en Honduras, según lo dio a conocer el Banco Central de Honduras (BCH).

En el caso del precio de compra, el dólar se cotizará a 26.7635 lempiras, mientras que el pasado viernes se ubicó en 26.7528 lempiras.

Esta variación representa un aumento de 0.0107 centavos de lempira, lo que significa que se necesitarán más centavos para adquirir cada dólar. Este comportamiento refleja una ligera depreciación del lempira frente a la moneda estadounidense en el mercado cambiario.