Así estará el precio de la compra y venta del dólar en Honduras este lunes 13 de julio

Tegucigalpa, Honduras.- Variaciones en el precio de compra y venta del dólar se registrarán este lunes 13 de julio en Honduras, según lo dio a conocer el Banco Central de Honduras (BCH).
En el caso del precio de compra, el dólar se cotizará a 26.7635 lempiras, mientras que el pasado viernes se ubicó en 26.7528 lempiras.
Esta variación representa un aumento de 0.0107 centavos de lempira, lo que significa que se necesitarán más centavos para adquirir cada dólar. Este comportamiento refleja una ligera depreciación del lempira frente a la moneda estadounidense en el mercado cambiario.
En cuanto al precio de venta, el dólar se cotizará en 26.8973 lempiras, a diferencia del pasado viernes, cuando se ubicó en 26.8866 lempiras.
El incremento de 0.0107 centavos de lempira indica que el costo para comprar dólares también aumentó ligeramente, por lo que las personas o empresas que requieran adquirir esta moneda deberán pagar un poco más.
Los precios oficiales del dólar no se actualizan durante los fines de semana. Los bancos centrales de cada país únicamente publican el tipo de cambio durante los días hábiles, por lo que el valor establecido el viernes sirve como referencia oficial para sábado y domingo.