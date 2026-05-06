Ingreso de remesas a Honduras alcanza $4,130 millones en cuatro meses

Tegucigalpa, Honduras.- Las remesas familiares cerraron el primer cuatrimestre 2026 con resultados aceptables en Honduras. Cifras preliminares indican que el ingreso de remesas ascendió a 4,130 millones de dólares al pasado 30 de abril. En comparación con la cifra publicada por el Banco Central de Honduras (BCH) correspondiente al periodo enero-abril 2025, cuando se registraron 3,592.9 millones de dólares, se denota un crecimiento interanual de $537.1 millones, que en valores porcentuales significa 15.1 puntos.Para 2026, el BCH estima que las remesas sumarán 12,724.7 millones de dólares, superior en 3.47% respecto a la cifra de cierre de 2025 cuando sumó la cifra histórica de $12,297.3 millones, equivalente a un aumento de $427.4 millones. La ejecución acumulada en la recepción de remesas familiares es de 32.45% al 30 de abril de 2026.

El Banco Central de Honduras proyecta un ingreso diario de 34.86 millones de dólares, sin embargo, el resultado mostrado en el transcurso de este año es de $34.41 millones al día. “Durante 2026, los flujos de remesas familiares continúan mostrando un crecimiento significativo de dos dígitos, al registran una variación interanual de 15.9% (18.8% a la misma fecha de 2025) y un monto acumulado de $3,688.5 millones al 20 de abril de 2026”, señala un análisis del BCH. Agrega que el ingreso de divisas al país denota un creciente explicado por el dinamismo de las remesas familiares, ya que de los 7,656.9 millones de dólares acumulados al pasado 23 de abril, el aporte fue de 50.4% ($7,656.9 millones).