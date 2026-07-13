¿Cuánto han bajado los combustibles en las últimas semanas?

Mayo registró los picos más altos en el precio del petróleo y sus derivados, logrando alcanzar valores históricos en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La gasolina superior de 95 octanos alcanzó su precio más alto en la historia de Honduras en la semana del 25 de mayo del 2026, llegando a costar 147.03 lempiras el galón en la capital de la República. Las rebajas acumuladas que se han presentado en el precio de este combustibles contabilizan 15.88 lempiras desde la última semana de mayo.

El hidrocarburo que reportó más incremento fue el queroseno, subió 71 lempiras en lo que va del 2026 (seis meses) y presenta una disminución de L25; cabe resaltar que este fue el primer combustible en presentar una disminución en su precio, desde la primera semana de mayo del presente año. El precio de la querosina más alto registrado fue de 147 lempiras por galón en esta ciudad.

Cabe destacar que el segundo derivado del petróleo con un valor alto fue el diésel, registrando un acumulado de 58.06 lempiras y un descenso de L27.74 con el precio más elevado de L141 por galón.

La gasolina superior incrementó su precio desde la tercera semana de enero, y registró un total de 50.45 lempiras en alza en el primer semestre de 2026; este refinado reporta una disminución de L16.96 en el transcurso del año.

Mientras tanto la gasolina regular de 91 octanos presenta una alza de 46.18 lempiras y una reducción de L14.12, según datos obtenidos mediante un análisis de EL HERALDO en el boletín que publica la Secretaría de Energía (Sen).