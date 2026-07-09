¿Cuáles serán las variaciones de precios de los carburantes en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- "El precio de los petróleos es un vaivén al estar en una bolsa de valores, cualquier fenómeno alrededor de estos influye”. Así lo describe Saraí Silva, directora ejecutiva de la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (Ahdippe).

Al ser Honduras un país 100% importador paga una cuota de riesgo al comprar petróleo de otros países; “en los últimos días las rebajas que se presentaron en los combustibles venían de la cuota de riesgo....por eso los precios venían hacia la baja” detalló.

Silva, además, explica que, el gobierno utiliza un rango de precio de 22 días lo que modifica es la última semana (el próximo cambio el lunes; tienen 17 días hacia atrás, lo que pase en esta semana se incluye en ese cálculo y el resultado indicará si sube o baja).

La experta indicó que los que pudieran tener un cambio serían los dos productos más sensitivos del crudo, o sea las gasolinas, mientras se espera que el diésel y el kerosene sigan con la tendencia hacia la baja respecto a la semana pasada.

El conflicto internacional Estados Unidos e Irán, que bloqueó el estrecho de Ormuz, impactó en la comercialización de combustibles a nivel mundial, tuvo consecuencias en Honduras, donde se llegaron a registrar precios altos.

En abril el valor de los combustibles osciló entre 128.42 y 138.98 lempiras el galón, mientras que en mayo registró un precio de L147.03 a L141.67, alcanzando en ese momento el precio más alto para la gasolina superior.

Para finales de junio del precio de los carburos empezaron a tener una leve disminución, registrando valores entre 123.22 y 132.30 lempiras el galón, y para julio continuó con los descuentos, entre L120 y L131.

En la actualidad, el precio de la gasolina superior se cotiza en 131.39 lempiras en la capital de la República, L121.75 la regular, L120.75 el diésel, L104.62 la querosina y L48.58 el gas licuado vehicular. El cilindro de gas licuado propano de 25 libras se mantiene en 249.62 lempiras.