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Analistas cuestionan falta de sanción a alcalde de Yuscarán tras polémico video

De acuerdo a analistas, el caso podría implicar delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y uso indebido de bienes del Estado, por lo que piden intervención

  • Actualizado: 13 de julio de 2026 a las 10:16
Analistas cuestionan falta de sanción a alcalde de Yuscarán tras polémico video

Sobre el caso, la Amhon solo ha emitido un llamado a la conducta ética de los alcaldes, sin anunciar medidas disciplinarias.

 Captura de video.

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la difusión en redes sociales de un video donde el alcalde de Yuscarán, El Paraíso, Johny Alejandro Carrasco, aparece departiendo bebidas alcohólicas dentro de un salón municipal, el analista político Julio Larios cuestionó la falta de acciones concretas por parte de las autoridades.

Larios sostuvo que el caso podría derivar en la comisión de varios delitos y faltas administrativas, entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y uso indebido de bienes del Estado para fines particulares.

"Ahí puede haber algún tipo de delito, por ejemplo, abuso de autoridad, puede haber incumplimiento a los deberes de los funcionarios, puede utilizar los activos del Estado para situaciones particulares que caerían en delitos administrativos", analizó.

Filtran supuesto video de alcalde de Yuscarán utilizando salón municipal como bar

Asimismo, señaló que tanto el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como el Ministerio Público tienen facultades para intervenir de oficio e investigar lo ocurrido. "Puede intervenir el Tribunal Superior de Cuentas, puede intervenir el Ministerio Público de oficio", afirmó al Canal 11.

Hasta este lunes 13 de julio, el único pronunciamiento oficial ha sido el de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), en un comunicado en el que hizo un llamado a los alcaldes a mantener la compostura y actuar conforme a la investidura de sus cargos, pero sin anunciar ninguna sanción contra el edil.

Además, de su lado el analista Nery Gaytán cuestionan la falta de repercusiones, ya que en el video también se menciona una presunta repartición fraudulenta de bienes del Estado, situación que, a su juicio, podría constituir un acto de corrupción. Y es que en el clic se escucha a uno de los presentes decir que "Cada vez que venga una transferencia nos vamos a repartir un millón de pesos para seguir la parranda".

Amhon se pronuncia tras video donde alcalde de Yuscarán aparece consumiendo bebidas alcohólicas

"Desde que están anunciando actos de corrupción nos parece realmente lamentable e inmediatamente yo creo que debiese ser intervenida esta municipalidad", manifestó.

Alcalde confirma veracidad de video

Tras lo sucedido, Carrasco pidió perdón a la población y admitió que el video viral donde se le observa junto a varias personas consumiendo bebidas alcohólicas dentro de un salón municipal es real.

En el video se observa al edil junto a varias personas reunidas en una mesa con bebidas alcohólicas y cigarrillos dentro de un salón del edificio municipal.

"Por lo tanto pido perdón al pueblo por haber permitido y haber hecho eso en la casa del pueblo. Sé que no es el lugar correcto de hacerlo y no permitir que esto se normalice hacerlo", manifestó Carrasco.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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