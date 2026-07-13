Analistas cuestionan falta de sanción a alcalde de Yuscarán tras polémico video

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la difusión en redes sociales de un video donde el alcalde de Yuscarán, El Paraíso, Johny Alejandro Carrasco, aparece departiendo bebidas alcohólicas dentro de un salón municipal, el analista político Julio Larios cuestionó la falta de acciones concretas por parte de las autoridades. Larios sostuvo que el caso podría derivar en la comisión de varios delitos y faltas administrativas, entre ellos abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos y uso indebido de bienes del Estado para fines particulares. "Ahí puede haber algún tipo de delito, por ejemplo, abuso de autoridad, puede haber incumplimiento a los deberes de los funcionarios, puede utilizar los activos del Estado para situaciones particulares que caerían en delitos administrativos", analizó.

Asimismo, señaló que tanto el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) como el Ministerio Público tienen facultades para intervenir de oficio e investigar lo ocurrido. "Puede intervenir el Tribunal Superior de Cuentas, puede intervenir el Ministerio Público de oficio", afirmó al Canal 11. Hasta este lunes 13 de julio, el único pronunciamiento oficial ha sido el de la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon), en un comunicado en el que hizo un llamado a los alcaldes a mantener la compostura y actuar conforme a la investidura de sus cargos, pero sin anunciar ninguna sanción contra el edil. Además, de su lado el analista Nery Gaytán cuestionan la falta de repercusiones, ya que en el video también se menciona una presunta repartición fraudulenta de bienes del Estado, situación que, a su juicio, podría constituir un acto de corrupción. Y es que en el clic se escucha a uno de los presentes decir que "Cada vez que venga una transferencia nos vamos a repartir un millón de pesos para seguir la parranda".

"Desde que están anunciando actos de corrupción nos parece realmente lamentable e inmediatamente yo creo que debiese ser intervenida esta municipalidad", manifestó.

Alcalde confirma veracidad de video