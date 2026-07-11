Amhon se pronuncia tras video donde alcalde de Yuscarán aparece consumiendo bebidas alcohólicas

Tegucigalpa, Honduras.- Tras la difusión de un video en el que aparece el alcalde de Yuscarán, Johny Alejandro Carrasco, departiendo y consumiendo bebidas alcohólicas dentro de las instalaciones municipales, se pronunció la Asociación de Municipios de Honduras (Amhon).

La Amhon hizo un llamado a los alcaldes del país para actuar con responsabilidad y mantener una conducta acorde con el cargo que desempeñan, luego de la polémica generada por el video del edil de Yuscarán.

El pronunciamiento de la organización surge tras la circulación en redes sociales de una grabación en la que se observa al alcalde departiendo con varias personas y consumiendo bebidas alcohólicas dentro del salón municipal.

Ante la controversia, la Amhon señaló que quienes ocupan cargos de elección popular tienen la responsabilidad de actuar con prudencia, ética y respeto a la confianza otorgada por la ciudadanía.

“La conducta de las autoridades municipales debe estar en todo momento a la altura de la confianza depositada por la ciudadanía”, expresó la asociación en su comunicado.