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Precio de la compra y la venta del dólar para este miércoles 29 de julio en Honduras

Habrá una leve variación en el precio de la compra y venta del dólar para este miércoles 29 de julio en Honduras, según el BCH

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 19:29
Precio de la compra y la venta del dólar para este miércoles 29 de julio en Honduras

Aunque el incremento es mínimo, sí se registra una leve encarecimiento de la divisa estadounidense.

 Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registrará una leve variación en su cotización para este miércoles 29 de julio en Honduras, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

El BCH detalló el valor de compra y venta de la divisa estadounidense para esta jornada. ¿A quién beneficia este ajuste? Aquí se lo explicamos.

Precio de la compra y venta del dólar para este lunes 27 de julio en Honduras

El precio de compra del dólar se fijó en 26.7902 lempiras, mientras que el martes 28 de julio se ubicó en 26.7885 lempiras.

Esto representa un incremento de 0.0017 centavos por dólar. La variación beneficia principalmente a quienes venden divisas, ya que obtendrán ligeramente más centavos por cada dólar.

Por su parte, el precio de venta del dólar para este miércoles 29 de julio se estableció en 26.9242 lempiras, frente a los 26.9224 lempiras registrados el martes 28 de julio.

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En este caso, el aumento también es de 0.0018 lempiras por dólar. La variación implica que quienes necesitan comprar dólares, como importadores, viajeros o personas con pagos en esa moneda, deberán pagar un monto mayor por cada dólar adquirido.

Aunque el incremento es mínimo, refleja un leve encarecimiento de la divisa estadounidense.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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