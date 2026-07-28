Precio de la compra y la venta del dólar para este miércoles 29 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El precio del dólar registrará una leve variación en su cotización para este miércoles 29 de julio en Honduras, de acuerdo con el tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). El BCH detalló el valor de compra y venta de la divisa estadounidense para esta jornada. ¿A quién beneficia este ajuste? Aquí se lo explicamos.

El precio de compra del dólar se fijó en 26.7902 lempiras, mientras que el martes 28 de julio se ubicó en 26.7885 lempiras. Esto representa un incremento de 0.0017 centavos por dólar. La variación beneficia principalmente a quienes venden divisas, ya que obtendrán ligeramente más centavos por cada dólar. Por su parte, el precio de venta del dólar para este miércoles 29 de julio se estableció en 26.9242 lempiras, frente a los 26.9224 lempiras registrados el martes 28 de julio.