Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 29 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció un nuevos cortes de energía programados para este miércoles 29 de julio en distintos sectores de San Pedro Sula, departamento de Cortés, como parte de los trabajos de mantenimiento que se desarrollan en la red de distribución.

De acuerdo con el calendario oficial de la estatal, las interrupciones del servicio se realizarán en dos circuitos y horarios diferentes, por lo que varios barrios, colonias y residenciales permanecerán temporalmente sin electricidad.

La ENEE explicó que estas labores forman parte de las acciones preventivas para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la continuidad del servicio en los sectores intervenidos.