Cortes de energía eléctrica programados para este miércoles 29 de julio en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) anunció un nuevos cortes de energía programados para este miércoles 29 de julio en distintos sectores de San Pedro Sula, departamento de Cortés, como parte de los trabajos de mantenimiento que se desarrollan en la red de distribución.
De acuerdo con el calendario oficial de la estatal, las interrupciones del servicio se realizarán en dos circuitos y horarios diferentes, por lo que varios barrios, colonias y residenciales permanecerán temporalmente sin electricidad.
La ENEE explicó que estas labores forman parte de las acciones preventivas para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la continuidad del servicio en los sectores intervenidos.
Cortes de energía programados:
San Pedro Sula, Cortés (8:45 A.M. - 2:45 P.M.)
Islas del Progreso, residencial Villa Olímpica, colonia Guillén, residencial Villa Hermosa y colonia Impacto del Rey.
San Pedro Sula, Cortés (9:00 A.M. - 2:00 P.M.)
Residencial Casa Maya IV.
La ENEE recomendó a los usuarios desconectar los equipos eléctricos sensibles antes del inicio de la interrupción y mantenerse atentos a los canales oficiales para conocer cualquier modificación en la programación.
Una vez concluidos los trabajos de mantenimiento, el suministro eléctrico será restablecido de manera gradual en los circuitos intervenidos.
Hasta el momento de la publicación de esta información, estos son los únicos cortes de energía programados por la ENEE para el miércoles 29 de julio. En caso de que la estatal anuncie nuevas interrupciones o modifique el calendario de mantenimientos, esta información será actualizada oportunamente.