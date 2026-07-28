Congreso enviará delegación para defender actuaciones de juicio político ante la CIDH

Tegucigalpa, Honduras.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) citó al Estado de Honduras a una audiencia pública fijada para el 5 de agosto en Washington, D.C., con el fin de examinar las garantías del debido proceso y la independencia judicial en el país. El llamado del organismo internacional responde a la preocupación generada por la reciente aplicación de la figura del juicio político por parte del Poder Legislativo a diversos funcionarios del Estado.​ Ante este escenario, las autoridades parlamentarias del Congreso Nacional conformaron una comitiva técnica y legislativa para integrarse a la delegación gubernamental que representará al Estado hondureño en la sede del organismo internacional.

​​"Se nos ha nombrado como parte de la delegación que va a ir ese día, estaríamos viajando la próxima semana y estamos coordinando con el procurador general de la República y la Cancillería los términos de la contestación que vamos a dar como gobierno y como país", expresó Mario Pérez, diputado y quien presidió la Comisión Especial de Juicio Político. El equipo de trabajo fundamentará sus descargos mediante la entrega del expediente legislativo completo acumulado durante las sesiones de investigación desarrolladas en la cámara. "Las pruebas son las leyes, los procesos, las actas, como se dieron las declaraciones testificales de las personas que comparecieron ante la comisión especial que evacuó los juicios políticos y acreditar que cumplimos con el procedimiento", afirmó Pérez.

​La representación oficial defenderá la legalidad del procedimiento bajo el argumento de que a todos los exfuncionarios involucrados se les respetaron las garantías de audiencia y el ejercicio de su defensa. ​"Los enjuiciados tuvieron toda la oportunidad de defenderse, fueron notificados de los juicios, se le dio la oportunidad de presentar documentos, se le dio la oportunidad de comparecer ante la comisión", señaló el diputado. ​Los representantes estatales enfatizan en que el mecanismo parlamentario se apegó estrictamente a los preceptos vigentes dentro del marco constitucional.​"Entenderíamos que todo el proceso se cumplió a cabalidad como lo dice la ley, como lo dice la Constitución y ahora lo que nos toca es ir a exponer esto allá a Washington", reiteró Pérez.​