Sismo de magnitud 4.4 se registra frente a las costas del Pacífico de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.4 se registró la noche del lunes -27 de julio- frente a las costas de Centroamérica, en el océano Pacífico, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).
Según los datos, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:16:08 pm (hora local), con una profundidad de 37 kilómetros.
El informe técnico precisa que el epicentro se localizó en las coordenadas 12.78° N de latitud y 88.63° W de longitud, frente a las costas del Pacífico centroamericano.
Además, el sismo se ubicó a 213 kilómetros al suroeste de Tegucigalpa y a 120 kilómetros al suroeste de Amapala, de acuerdo con la información oficial.
Copeco informó que mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica para dar seguimiento a cualquier variación que pudiera presentarse.
La institución señaló que el monitoreo se realiza por medio de Cenaos, que continúa evaluando la información generada por la red de observación.
Hasta el momento, Copeco no informó sobre afectaciones relacionadas con el sismo y reiteró que cualquier actualización será comunicada mediante sus plataformas oficiales.