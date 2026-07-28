Sismo de magnitud 4.4 se registra frente a las costas del Pacífico de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.4 se registró la noche del lunes -27 de julio- frente a las costas de Centroamérica, en el océano Pacífico, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Según los datos, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:16:08 pm (hora local), con una profundidad de 37 kilómetros.

El informe técnico precisa que el epicentro se localizó en las coordenadas 12.78° N de latitud y 88.63° W de longitud, frente a las costas del Pacífico centroamericano.