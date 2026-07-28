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Sismo de magnitud 4.4 se registra frente a las costas del Pacífico de Honduras

El movimiento telúrico ocurrió a 37 kilómetros de profundidad y fue localizado a 213 kilómetros al suroeste de Tegucigalpa, según indicó Copeco

  • Actualizado: 28 de julio de 2026 a las 06:23
Sismo de magnitud 4.4 se registra frente a las costas del Pacífico de Honduras

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse atenta a la información oficial.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Un sismo de magnitud 4.4 se registró la noche del lunes -27 de julio- frente a las costas de Centroamérica, en el océano Pacífico, informó la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).

Según los datos, el movimiento telúrico ocurrió a las 10:16:08 pm (hora local), con una profundidad de 37 kilómetros.

El informe técnico precisa que el epicentro se localizó en las coordenadas 12.78° N de latitud y 88.63° W de longitud, frente a las costas del Pacífico centroamericano.

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Además, el sismo se ubicó a 213 kilómetros al suroeste de Tegucigalpa y a 120 kilómetros al suroeste de Amapala, de acuerdo con la información oficial.

Copeco informó que mantiene vigilancia permanente sobre la actividad sísmica para dar seguimiento a cualquier variación que pudiera presentarse.

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La institución señaló que el monitoreo se realiza por medio de Cenaos, que continúa evaluando la información generada por la red de observación.

Hasta el momento, Copeco no informó sobre afectaciones relacionadas con el sismo y reiteró que cualquier actualización será comunicada mediante sus plataformas oficiales.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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