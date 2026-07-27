Defensores de derechos humanos piden acelerar caso contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones defensoras de derechos humanos solicitarán una reunión con el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, para exigir rapidez en la investigación contra el exgeneral de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.
El presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos, Jorge Jiménez, informó que, tras la solicitud al Ministerio Público (MP), esperan exponer ante el fiscal general la importancia de avanzar en el proceso de investigación.
“Realizamos una solicitud para que organizaciones de derechos humanos tengamos una reunión con el fiscal general de la República, y plantearle la necesidad del derecho a la verdad que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó el dirigente.
Jiménez indicó que también solicitarán que la emisión de un requerimiento fiscal contra el exgeneral sea autorizada.
“Esperamos que el fiscal general de la República pueda recibirnos, y atienda a nuestra petición, que es, de una vez por todas, autorizar el requerimiento fiscal, que ya está listo y debe ser presentado sin dilatoria alguna”, explicó.
De manera extraoficial, Jiménez aseguró que “el requerimiento fiscal ya está listo y únicamente falta que sea autorizado”, sin embargo, aseguró que hasta el momento, el MP no ha informado públicamente sobre la presentación de una acusación contra Hernández.
Cabe destacar que las diligencias investigativas contra Hernández iniciaron después de que la Fiscalía solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) juramentar un perito como parte del proceso para esclarecer las denuncias de periodistas presentadas contra el exjefe militar.
Cuestionan demora en el proceso
La presidenta de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza, manifestó que, tras la juramentación de un perito a cargo de la investigación el 13 de abril, aún esperan la presentación de una acusación fiscal.
“No se ha librado ese requerimiento fiscal, nos extraña porque podría haber un pacto oscuro bajo la mesa que detenga este requerimiento fiscal que está atrapando la justicia y no se le aplique la sanción correspondiente al general Roosevelt Hernández por haber atentado contra la libertad de expresión y la libertad de prensa en Honduras", explicó Meza.
Desde la Fiscalía aseguraron a EL HERALDO que hasta ahora no hay información referente a un posible requerimiento fiscal o cuáles serían los delitos que eventualmente podrían integrar una acusación formal contra Roosevelt Hernández.
No obstante, las organizaciones defensoras de derechos humanos mantienen la expectativa de reunirse con el fiscal general para plantear su petición de que el proceso continúe avanzando.
Denuncias
Las investigaciones contra Roosevelt Hernández se remontan a febrero de 2025, cuando el entonces jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas fue señalado por una campaña de intimidación contra periodistas y medios de comunicación.
En ese momento, Hernández pretendía demandar a 12 medios del país por la publicación de investigaciones e información general relacionada con la institución y su gestión.