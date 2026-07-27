Defensores de derechos humanos piden acelerar caso contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Organizaciones defensoras de derechos humanos solicitarán una reunión con el fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes, para exigir rapidez en la investigación contra el exgeneral de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

El presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos, Jorge Jiménez, informó que, tras la solicitud al Ministerio Público (MP), esperan exponer ante el fiscal general la importancia de avanzar en el proceso de investigación.

“Realizamos una solicitud para que organizaciones de derechos humanos tengamos una reunión con el fiscal general de la República, y plantearle la necesidad del derecho a la verdad que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó el dirigente.

Jiménez indicó que también solicitarán que la emisión de un requerimiento fiscal contra el exgeneral sea autorizada.

“Esperamos que el fiscal general de la República pueda recibirnos, y atienda a nuestra petición, que es, de una vez por todas, autorizar el requerimiento fiscal, que ya está listo y debe ser presentado sin dilatoria alguna”, explicó.