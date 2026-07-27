Tomás Zambrano: "Los de Libre terminaron de matar a la ENEE"

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), señaló que la reforma eléctrica ha sido politizada por la oposición y cuestionó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) no haya hecho nada para salvar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). El titular del Poder Legislativo afirmó que Libre no tiene bases para cuestionar la situación de la empresa porque en cuatro años empeoraron la situación de la estatal.

“Libre no es quien para venir a decir qué hacer porque estuvieron cuatro años y no hicieron nada. Hoy al gobierno de 'Papi' nos toca poner orden, tomar decisiones y arreglar los problemas", expresó. En medio de cabiledos por aprobar la Ley General de la Industria Eléctrica, Tomás Zambrano indicó que los argumentos del gobierno anterior forman parte de "un discurso político y los que hablan son los de Libre, que terminaron de matar a la ENEE". "Ellos regalaron casi 4,000 millones de lempiras al año a los activistas políticos y es por eso que nunca hubo reducción de pérdidas, se incrementó", puntualizó.