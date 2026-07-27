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Tomás Zambrano: "Los de Libre terminaron de matar a la ENEE"

Tomás Zambrano, presidente del Congreso, afirmó que Libre empeoró la situación financiera de la ENEE y no pueden dar pautas de cómo salvar la estatal

  • Actualizado: 27 de julio de 2026 a las 15:20
Tomás Zambrano: Los de Libre terminaron de matar a la ENEE

Tomás Zambrano aseguró que Libre solo incrementó las pérdidas dentro de la ENEE.

Foto: Cortesía redes Tomás Zambrano

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), señaló que la reforma eléctrica ha sido politizada por la oposición y cuestionó que el Partido Libertad y Refundación (Libre) no haya hecho nada para salvar la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El titular del Poder Legislativo afirmó que Libre no tiene bases para cuestionar la situación de la empresa porque en cuatro años empeoraron la situación de la estatal.

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“Libre no es quien para venir a decir qué hacer porque estuvieron cuatro años y no hicieron nada. Hoy al gobierno de 'Papi' nos toca poner orden, tomar decisiones y arreglar los problemas", expresó.

En medio de cabiledos por aprobar la Ley General de la Industria Eléctrica, Tomás Zambrano indicó que los argumentos del gobierno anterior forman parte de "un discurso político y los que hablan son los de Libre, que terminaron de matar a la ENEE".

"Ellos regalaron casi 4,000 millones de lempiras al año a los activistas políticos y es por eso que nunca hubo reducción de pérdidas, se incrementó", puntualizó.

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La discusión de la Ley General de la Industria Eléctrica está pendiente de su tercer y último debate en el Congreso Nacional.

Desde el Ejecutivo, el presidente Nasry Asfura pidió a los congresistas poder aprobar la iniciativa y descartó la privatización.

El déficit fiscal que genera la estatal eléctrica asciende a unos 50 millones de lempiras diarios. Debido a que la reforma modifica la Ley General de la Industria Eléctrica al derogar los decretos previos de 2022, el proyecto solo requiere del respaldo de una mayoría simple de los diputados (65 votos).

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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