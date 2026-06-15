Congreso inicia hoy el primer debate de la nueva ley energética y proyecta su aprobación esta semana

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional iniciará esta semana el camino hacia una reforma estructural profunda en el subsector eléctrico del país mediante la modificación de la Ley General de la Industria Eléctrica. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Ledezma, confirmó que tras intensas jornadas de socialización con diversos sectores de la industria, la sociedad civil y colegios profesionales, la cámara legislativa comenzará de inmediato la discusión del proyecto de ley que busca transformar el modelo operativo y financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). La urgencia de la aprobación radica en el severo impacto financiero que la crisis energética representa para las arcas del Estado. El déficit fiscal que genera la estatal eléctrica asciende a unos 50 millones de lempiras diarios, un impacto económico que actualmente es absorbido de forma directa por todos los ciudadanos hondureños a través de sus impuestos y la precariedad de las finanzas públicas.

​Para socializar los alcances de la normativa, la Comisión de Energía del Congreso sostuvo este lunes una reunión más con el gerente de la ENEE y las autoridades de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE). En el encuentro se desglosaron los aspectos técnicos y los beneficios del proyecto, orientados a desmantelar el modelo centralizado actual para dar paso a una estructura corporativa e independiente de la estatal y del Operador del Sistema y del Mercado (OSM). ​Frente a los cuestionamientos y la oposición sobre el verdadero trasfondo de la iniciativa, Ledezma rechazó de manera categórica que el estamento legal pretenda la privatización de los servicios o de la infraestructura pública. El diputado argumentó que se trata de un "tema de país" de alta relevancia financiera, lamentando que algunos sectores busquen hacer "escarnio" o politizar una discusión técnica que es crucial para la estabilidad económica nacional.