CSJ cuestiona falta de presupuesto para judicializar los femicidios en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- En medio del incremento de las muertes violentas de mujeres en Honduras, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cuestionó la falta de financiamiento al Poder Judicial y Ministerio Público para implementar disposiciones orientadas al fortalecimiento del sistema de justicia durante la creciente ola de violencia. El presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, advirtió que, aunque Honduras cuenta con reformas al Código Penal orientadas a soportar las penas contra los responsables de asesinatos de mujeres, la efectividad de estas dependerá de la capacidad financiera y operativa de las instituciones encargadas de investigar, judicializar y sancionar estos delitos. El magistrado además reveló que, frente a un panorama de limitaciones presupuestarias, el Poder Judicial comenzó la creación de circuitos especializados para la atención e investigación de feminidios. No obstante, subrayó que la implementación de estos mecanismos requiere recursos económicos, personal capacitado y una coordinación efectiva entre las distintas instituciones que integran el sistema de justicia.

“En la creación de cada uno de los circuitos requerimos crear toda una estructura, no sólo es asignar el juez o el secretario. Se crea toda la estructura de cada uno de los circuitos especializados y en qué lugares van a funcionar estos circuitos especializados para dar una mayor cobertura a delito”, explicó. El magistrado insistió en que "el compromiso institucional existe", pese a que el Poder Legislativo aprobó las reformas al código penal sin autorizar una ampliación presupuestaria para las entidades responsables de ejecutarlas. “Nosotros sí tenemos la voluntad de crear los circuitos especiales, y creo yo que lo vamos a hacer antes de tener el presupuesto aprobado por el Congreso Nacional, ya que el Congreso Nacional aprobó la reforma, pero no aprobó ninguna ampliación al presupuesto que se le otorgó al Poder Judicial de Honduras, ni al Ministerio Público, según el conocimiento que tenemos”, agregó.

Limitaciones y proyectos

A pesar de las limitaciones financieras, las autoridades del Poder Judicial aseguraron que la Sala de lo Penal trabaja propuestas para la creación de los circuitos especializados, la cual será próximamente presentada ante el pleno de magistrados. Sin embargo, se insistió en que la respuesta a los feminicidios debe ser integral y coordinada entre todas las instituciones del sistema de justicia. “Los circuitos no solo es que hay que crear el circuito especial en el Poder Judicial; las demás dependencias tienen que crear sus investigaciones y sus fiscales especializados para poder atender de forma integral la problemática del tipo penal, porque de lo contrario no tendríamos el resultado que la eficiencia y eficacia requiere para atacar el tipo penal”, apuntó.

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