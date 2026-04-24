Pleno de CSJ elegirá entre hoy y el lunes a quinto magistrado de Sala de lo Constitucional

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue convocado para sesionar este viernes y el próximo lunes, con el objetivo de definir el nombramiento del quinto integrante de la Sala de lo Constitucional, reveló este viernes el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.

De acuerdo con Silva, la designación se realizará en sustitución del magistrado presidente, Wagner Vallecillo Paredes, quien recientemente asumió la titularidad del Poder Judicial, lo que dejó vacante una silla dentro de esta sala clave.

“El pleno de magistrados, convocado por el magistrado presidente, desarrollará entre hoy viernes y el lunes varios puntos en agenda, incluyendo el nombramiento del quinto integrante de la Sala de lo Constitucional”, detalló el portavoz.