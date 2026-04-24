Pleno de CSJ elegirá entre hoy y el lunes a quinto magistrado de Sala de lo Constitucional

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue convocado para sesionar este viernes y el próximo lunes, con el objetivo de definir el nombramiento del quinto integrante de la Sala de lo Constitucional, reveló este viernes el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva.
De acuerdo con Silva, la designación se realizará en sustitución del magistrado presidente, Wagner Vallecillo Paredes, quien recientemente asumió la titularidad del Poder Judicial, lo que dejó vacante una silla dentro de esta sala clave.
“El pleno de magistrados, convocado por el magistrado presidente, desarrollará entre hoy viernes y el lunes varios puntos en agenda, incluyendo el nombramiento del quinto integrante de la Sala de lo Constitucional”, detalló el portavoz.
Silva explicó que entre las posibilidades que se manejan está el traslado de uno de los magistrados que actualmente integran otras salas del máximo tribunal, o bien la incorporación de la magistrada Rebeca Lizet Raquel Obando. No obstante, recalcó que la decisión final dependerá del consenso que se logre durante el desarrollo del pleno.
Se requieren al menos 10 votos
El portavoz también subrayó que, conforme a la normativa interna de la CSJ, la elección del nuevo magistrado requiere una mayoría calificada de dos terceras partes del pleno, es decir, al menos 10 votos.
A pesar de la vacante, Silva aseguró que el trabajo en la Sala de lo Constitucional no se ha detenido, ya que en casos necesarios se ha solicitado la integración temporal de un quinto magistrado para atender tanto asuntos administrativos como jurisdiccionales.