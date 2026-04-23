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Comisión Liquidadora detecta espionaje, pagos millonarios y falta de auditoría en Secretaría de Planificación

Además de todo un sistema de espionaje, la Comisión Liquidadora detectó pagos elevados en alimentos sin justificación y múltiples contratos por servicios profesionales

  • Actualizado: 23 de abril de 2026 a las 09:25
Comisión Liquidadora detecta espionaje, pagos millonarios y falta de auditoría en Secretaría de Planificación

También señaló la ausencia de auditoría interna pese a manejar más de mil millones de lempiras anuales.

 Captura de video.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente de la Comisión Liquidadora, Leonel Núñez, denunció una serie de presuntas irregularidades en el manejo administrativo y financiero de la Secretaría de Planificación, tras un proceso de revisión realizado en el marco del cierre de la institución.

En entrevista con Radio Cadena Voces, Núñez reveló que entre los hallazgos más preocupantes figura la existencia de un supuesto sistema de espionaje a nivel digital. “Hemos descubierto que a nivel de redes había espionaje, es decir, que cada vez que alguien ponía una palabra clave, inmediatamente esa información caía a un servidor y sabían quién había puesto esa palabra”, afirmó.

El funcionario también señaló la presencia de estructuras organizadas para operar en redes sociales. “Había prácticamente un sistema de espionaje muy fuerte, habían call center ahí”, sostuvo.

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En el ámbito financiero, Núñez cuestionó pagos elevados en concepto de alimentación, particularmente durante el mes de diciembre. Detalló que en un solo día se habrían pagado 175 desayunos, 175 almuerzos y 175 cenas, lo que representó un gasto superior a los 230 mil lempiras. “No sabemos si fue que fueron a regalar (comida) al Hospital Escuela o dónde lo dieron, pero no hay ningún tipo de respaldo, solo aparece la factura de alimentos”, expuso.

Asimismo, denunció la existencia de una gran cantidad de contratos por servicios profesionales a nivel nacional. Según indicó, algunos corresponden a periodistas y otros a personas sin ese perfil, con montos que van desde los 27 mil hasta los 598 mil lempiras mensuales. “La lista es enorme, es una percha de contratos”, señaló.

Núñez recordó que la Secretaría de Planificación manejaba un presupuesto superior a los mil millones de lempiras anuales, lo que agrava las inconsistencias detectadas. Asimismo, subrayó la inexistencia de mecanismos de control interno. “En esa institución no existía auditoría interna, no había auditor ni transparencia. Mil millones manejaban y no había auditoría”, cuestionó.

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El funcionario aclaró que su labor se limita al proceso de liquidación de la entidad, mientras que la investigación de los hallazgos corresponderá al Tribunal Superior de Cuentas.

"Cuando el Tribunal Superior de Cuentas revise, porque tienen que revisar, se darán cuenta en esa institución no existía auditoría interna no había auditor interno o sea en qué cabeza cabe, ni auditor ni transparencia. Mil millones manejaban y no había auditor interno", puntualizó.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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