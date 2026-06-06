Video: El infantil penal de Christopher Meléndez contra Argentina

Texas, EE UU.- En un abrir y cerrar de ojos, la velocidad de los argentinos les pasó factura a los hondureños. Y fue así como el defensor Chistopher Meléndez , lateral derecho, quien intentó salir jugando, dominando la pelota y se equivocó feo.

El jugador del Motagua recibió la pelota solo, intentó hacer el autopase ante la marca del lateral argentino, Nicolás Tagliafico , quien le metió cuerpo y en ese forcejeo, el hondureño le pisó el pie dentro del área.

El árbitro no dudó y señaló la pena máxima. Tras la revisión del VAR, se confirmó que el silbante estaba en lo correcto. Llegó el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez , quien no perdonó y fusiló al portero Edrick Menjívar.

Son varios los balones perdidos que tuvo Honduras en su intento de salir con la pelota, pues este es uno de los puntos altos que quieren perfeccionar los españoles. También, iniciando el partido, Edrick Menjívar le regaló la pelota a Simeone, quien remató desde fuera del área y lo obligó a volar para taparlo.

El equipo hondureño aguantó en gran parte, pues el dominio fue casi total, salvo un remate desviado de Edwin Rodríguez desde fuera del área, fue la única posibilidad que mostró el equipo dirigido por el gallego, José Francisco Molina.