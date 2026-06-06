Argentina vs Honduras EN VIVO: Canal dónde ver partido y transmisión ONLINE

College Station, Texas.- La selección de Honduras está igualando 0-0 ante la campeona del mundo Argentina en un partido amistoso que se realiza en la cancha del estadio Kyle Field.

Min. 13 - Se ha salvado Honduras, centro desde la derecha, Martínez llega solo a patear pero la estrella en la defensa, luego Moncada la tira a la última línea.

Min. 11 - Centro desde la derecha para Lautaro Martínez que de cabeza llegó por la izquierda, por suerte Menjívar estaba bien posicionado.

Min. 9 - Se detiene el partido por un problema en la espalda de Kervin Arriaga. Es atendido por el cuerpo médico.

Min. 6 - Mala salida de la selección hondureña por medio de Menjívar, luego Tagliafico probó desde fuera del área, el portero logró controlar en dos tiempos.

INICIÓ EL PARTIDO EN COLLEGE STATION

5:55 PM - Ya están en la cancha los futbolistas para el inicio del partido en el Kyle Field.

5:40 PM - Se retiran los jugadores de la cancha y se van a los camerinos para alistar los últimos detalles previo al partido.

5:10 PM - Salen al terreno de las acciones los jugadores de ambos equipos a realizar trabajos de calentamiento previo al encuentro amistoso.