Argentina vs Honduras EN VIVO: Canal dónde ver partido y transmisión ONLINE

College Station, Texas.- La selección de Honduras está igualando 0-0 ante la campeona del mundo Argentina en un partido amistoso que se realiza en la cancha del estadio Kyle Field.
Min. 13 - Se ha salvado Honduras, centro desde la derecha, Martínez llega solo a patear pero la estrella en la defensa, luego Moncada la tira a la última línea.
Min. 11 - Centro desde la derecha para Lautaro Martínez que de cabeza llegó por la izquierda, por suerte Menjívar estaba bien posicionado.
Min. 9 - Se detiene el partido por un problema en la espalda de Kervin Arriaga. Es atendido por el cuerpo médico.
Min. 6 - Mala salida de la selección hondureña por medio de Menjívar, luego Tagliafico probó desde fuera del área, el portero logró controlar en dos tiempos.
INICIÓ EL PARTIDO EN COLLEGE STATION
5:55 PM - Ya están en la cancha los futbolistas para el inicio del partido en el Kyle Field.
5:40 PM - Se retiran los jugadores de la cancha y se van a los camerinos para alistar los últimos detalles previo al partido.
5:10 PM - Salen al terreno de las acciones los jugadores de ambos equipos a realizar trabajos de calentamiento previo al encuentro amistoso.
5:05 PM - Jugadores de Argentina y Honduras hacen reconocimiento de cancha y reciben el calor de la afición previo al amistoso.
5:00 PM - Cietos de aficionados se hacen presentes al Kyle Field para ver el juego de Argentina contra Honduras en College Stations.
Alineaciones:
Honduras: 1- Édrick Menjívar; 8- Joseph Rosales, 21- Giancarlo Sacaza, 2- Denil Maldonado, 6- Cristopher Meléndez; 5- Kervin Arriaga, 16- Edwin Rodríguez, 7- Rigo Rivas; 10- Luis Palma, 18- Dereck Moncada, 9- Jorge Benguché.
Argentina: Juan Musso; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Thiago Almada y Lautaro Martínez
Dicho encuentro sirve de preparación para la albiceleste que se alistan para afrontar el Mundial United 2026 y que debutan ante Argelia el 16 de este mes. Los de Scaloni también están en el grupo ante Austria y Jordania.
Por su parte la Honduras que comanda el español José Francisco Molina sigue en su preparación para la Nations League de la Concacaf ya que no pudo clasificar a la copa mundial.
Hora y canal dónde ver partido
Hora en Honduras: 6:00 PM (7:00 PM - hora local)
Transmite: Deportes TVC, TYC Sports, Telemundo