Selección de Honduras debuta en el premundial sub-20; va por boleto al Mundial y JJOO 2028

Puebla, México.- La selección de Honduras sub-20 debuta en el premundial de dicha categoría en donde va en busca de conseguir boletos a doscompetencias, una es a la Copa Mundial que se celebrará en Azerbaiyán y Uzbekistán, el otra es a los Juegos Olímpicos de Verano de 2028.

Un total de 12 selecciones se han clasificado a esta competencia, seis de ellas, quienes están mejor colocadas en el ranking sub-20 de Concacaf, lo hicieron de manera directa, las otras lo lograron tras una eliminatoria.

La selección de Honduras se ubica en el Grupo C, donde comparte ante sus similares de Panamá, Canadá, Jamaica, a quienes enfrentará por el ese boleto a la siguiente fase.

El primer encuentro de los dirigidos por Orlando López será este domingo 26 a las 7:00 de la noche (hora hondureña) ante Jamaica.

El próximo rival de la 'H' será contra Canadá el miércoles 29 y cierra contra Panamá el sábado 1 de agosto, todos a la misma hora, 7:00 PM.

La 'Bicolor' tendrá que terminar entre los dos primeros lugares de su Grupo si quiere avanzar a cuartos de final, de no ser así, hay cupo para dos mejores tercereos, esta vía es más difícil.

Este premundial se disputa desde el viernes 24 de julio, el cual comenzó con los juegos entre Guatemala 0-1 Costa Rica y México 3-0 Antigua y Barbuda, los cuartos será entre el 4 y 5 de agosto, las semifinales el 7 y la final el 9.

Este premundial se disputa en tres sedes en México, en el estadio Bonarte de la Ciudad de México, el estadio Cuauhtémoc y el estadio Universitario BUAP de Puebla.

Las cuatro selecciones que lleguen a las semifinales se clasificarán a la Copa Mundial sub-20 del 2027 que será en Azerbaiyán y Uzbekistán, el que se corone campeón conseguirá el boleto para los Juegos Olímpicos de Verano de 2028. De ganarlo Estados Unidos, este último pasaría al subcampeón, ya que ellos son anfitriones.

- Partidos de Honduras en el Premundial sub-20:

Domingo 26

Honduras vs Jamaica 7:00 PM

Miércoles 29

Canadá vs Honduras 7:00 PM

Sábado 1

Honduras vs Panamá 7:00 PM