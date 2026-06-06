¿Y Messi? El 11 confirmado y sorpresivo de Argentina ante Honduras esta noche en EE UU

Honduras y Argentina jugarán hoy a las 6:00 PM, hora de Honduras, un amistoso en Texas y el periodista argentino Gastón Edul confirmó el 11 sorpresivo de la Albiceleste ante la Bicolor. ¿Y Messi?
El portero titular esta noche será Juan Musso del Atlético de Madrid. Lionel Scaloni dará descanso al "Dibu" Martínez.
El lateral derecho será Agustín Giay del Palmeiras de Brasil. Mencionar que este futbolista no está entre los 26 convocados, es parte de la reserva y hoy jugará.
El defensa central por derecha y quien apunta a ser el capitán ante Honduras es Nicolás Otamendi.
Lisando "Licha" Martínez del Manchester United acompañará a Otamendi en la defensa central esta noche.
El lateral izquierdo de Argentina será Nicolás Tagliafico del Lyon de Francia.
Pasamos a la zona de volantes y uno de los extremos será Valentín Barco del Racing Club de Estrasburgo de Francia.
Exequiel Palacios, volante del Bayern Leverkusen, será uno de los volantes centrales ante la Bicolor en Texas.
Otro volante central hoy ante Honduras será Giovani Lo Celso del Real Betis de España.
Tirado atrás de los delanteros aparecerá Giovani Simeone del Atlético de Madrid.
También como atacante, aunque no como un 9, estará Thiago Almada que milita en el Atlético de Madrid.
El delantero centro será Lautaro Martínez del Inter. Este es el 11 confirmado de Argentina vs Honduras en Texas, EE UU.
Lionel Scaloni ha decidido darle descanso a Lionel Messi y otros jugadores referentes de la Albiceleste como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Leandro Paredes, "Cuti" Romero y "Dibu" Martínez.