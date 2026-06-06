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¿Y Messi? El 11 confirmado y sorpresivo de Argentina ante Honduras esta noche en EE UU

Lionel Scaloni sosprende con el 11 que enviará a la cancha esta noche ante Honduras en Texas

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 14:03
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Honduras y Argentina jugarán hoy a las 6:00 PM, hora de Honduras, un amistoso en Texas y el periodista argentino Gastón Edul confirmó el 11 sorpresivo de la Albiceleste ante la Bicolor. ¿Y Messi?

Foto-Diseño: El Heraldo
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El portero titular esta noche será Juan Musso del Atlético de Madrid. Lionel Scaloni dará descanso al "Dibu" Martínez.

Foto: Cortesía redes
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El lateral derecho será Agustín Giay del Palmeiras de Brasil. Mencionar que este futbolista no está entre los 26 convocados, es parte de la reserva y hoy jugará.

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El defensa central por derecha y quien apunta a ser el capitán ante Honduras es Nicolás Otamendi.

Foto: Cortesía Selección Argentina
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Lisando "Licha" Martínez del Manchester United acompañará a Otamendi en la defensa central esta noche.

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El lateral izquierdo de Argentina será Nicolás Tagliafico del Lyon de Francia.

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Pasamos a la zona de volantes y uno de los extremos será Valentín Barco del Racing Club de Estrasburgo de Francia.

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Exequiel Palacios, volante del Bayern Leverkusen, será uno de los volantes centrales ante la Bicolor en Texas.

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Otro volante central hoy ante Honduras será Giovani Lo Celso del Real Betis de España.

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Tirado atrás de los delanteros aparecerá Giovani Simeone del Atlético de Madrid.

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También como atacante, aunque no como un 9, estará Thiago Almada que milita en el Atlético de Madrid.

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El delantero centro será Lautaro Martínez del Inter. Este es el 11 confirmado de Argentina vs Honduras en Texas, EE UU.

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Lionel Scaloni ha decidido darle descanso a Lionel Messi y otros jugadores referentes de la Albiceleste como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Leandro Paredes, "Cuti" Romero y "Dibu" Martínez.

Foto: Cortesía Selección Argentina
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