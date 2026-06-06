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¿Con Keyrol? Alineación titular de Honduras para enfrentar a Argentina en College Stations

José Francisco Molina no se la ha complicado en el ataque y ha puesto a su gente de confianza para enfrentar a la Argentina de Lionel Scaloni

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 16:03
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José Francisco Molina no se la ha complicado en el ataque y ha puesto a su gente de confianza para enfrentar a la Argentina de Lionel Scaloni
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Edrick Menjívar: José Francisco Molina no cambia bajo los tres palos y sigue confiando en el guardameta del Olimpia.

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Cristopher Meléndez: Seguirá siendo el defensor derecho en la Selección Nacional de Honduras, hoy tendrá un duro duelo ante los argentinos.
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Giancarlo Sacaza: Defensor que viene con mucho crecimiento en el fútbol hondureño y José Molina lo sabe, por lo que lo pondrá como titular contra Argentina.
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Denil Maldonado: El experimentado defensor hondureño regresa a una oncena de la H, quien estuvo fuera por lesión y ahora el del FC Rubin Kazán de Rusia vuelve a la zaga.
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Joseph Rosales: El defensor del Austin de la MLS de los Estados Unidos es indiscutuble en la banda izquierda y ahora repite ante Argentina.

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Kervin Arriaga: Llega de tener un buen cierre con el Levante de la primera división de España, y ahora será nuevamente el contención de la H.
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Edwin Rodríguez: Ha venido de a poco retomando su nivel y ahora es titular con Honduras ante Argentina en el estadio Kyle Field.
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Rigoberto Rivas: Sigue demostrando su capacidad para meterse en las alineaciones titulares de Honduras y ahora estará contra Argentina.

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Luis Palma: Uno de los referentes en el ataque de la selección hondureña, llega de coronarse en Polonia y se espera de la lucha ante la albiceleste.
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Dereck Moncada: El joven delantero repite en la alineación que ha enviado José Molina, está en un buen momento.
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Jorge Benguché: Sorpresivamente se ha metido entre los 11 titulares de Honduras, cuando muchos creían que se quedaría como suplente.
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José Francisco Molina ha repetido mucho con su último equipo que mostró ante Perú en marzo. Dos cambios.
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Keyrol Figueroa: El joven delantero del Liverpool sub-21 tendrá que esperar como suplente en este choque contra Argentina.
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El 11 titular de la selección de Honduras para enfrentar a Argentina en College Station.
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