¿Con Keyrol? Alineación titular de Honduras para enfrentar a Argentina en College Stations

José Francisco Molina no se la ha complicado en el ataque y ha puesto a su gente de confianza para enfrentar a la Argentina de Lionel Scaloni
Edrick Menjívar: José Francisco Molina no cambia bajo los tres palos y sigue confiando en el guardameta del Olimpia.
Cristopher Meléndez: Seguirá siendo el defensor derecho en la Selección Nacional de Honduras, hoy tendrá un duro duelo ante los argentinos.
Giancarlo Sacaza: Defensor que viene con mucho crecimiento en el fútbol hondureño y José Molina lo sabe, por lo que lo pondrá como titular contra Argentina.
Denil Maldonado: El experimentado defensor hondureño regresa a una oncena de la H, quien estuvo fuera por lesión y ahora el del FC Rubin Kazán de Rusia vuelve a la zaga.
Joseph Rosales: El defensor del Austin de la MLS de los Estados Unidos es indiscutuble en la banda izquierda y ahora repite ante Argentina.
Kervin Arriaga: Llega de tener un buen cierre con el Levante de la primera división de España, y ahora será nuevamente el contención de la H.
Edwin Rodríguez: Ha venido de a poco retomando su nivel y ahora es titular con Honduras ante Argentina en el estadio Kyle Field.
Rigoberto Rivas: Sigue demostrando su capacidad para meterse en las alineaciones titulares de Honduras y ahora estará contra Argentina.
Luis Palma: Uno de los referentes en el ataque de la selección hondureña, llega de coronarse en Polonia y se espera de la lucha ante la albiceleste.
Dereck Moncada: El joven delantero repite en la alineación que ha enviado José Molina, está en un buen momento.
Jorge Benguché: Sorpresivamente se ha metido entre los 11 titulares de Honduras, cuando muchos creían que se quedaría como suplente.
José Francisco Molina ha repetido mucho con su último equipo que mostró ante Perú en marzo. Dos cambios.
Keyrol Figueroa: El joven delantero del Liverpool sub-21 tendrá que esperar como suplente en este choque contra Argentina.
El 11 titular de la selección de Honduras para enfrentar a Argentina en College Station.