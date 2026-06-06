Honduras vs Argentina: fiesta de catrachos y argentinos en la previa; asiáticos sorprenden

La fiesta fuera y dentro del Kyle Field para el Honduras vs Argentina se hizo presente. EL HERALDO captó el carnaval de catrachos y argentinos en Texas. Además, asiáticos sorprendieron.
Honduras y Argentina se midieron en el Kyle Field de Texas con gran cantidad de aficionados argentinos y catrachos.
Los argentinos fueron mayoría y, de hecho, hubo ciudadanos de otras nacionalidades con la bandera de la Albiceleste.
El reconocido periodista Fernando Palomo estuvo en el recinto cubriendo el encuentro, incluso hizo un live de TikTok previo al juego con Salvador Nasralla.
Catrachos desde diversos puntos de Estados Unidos llegaron para apoyar a la Bicolor.
Este asiático de Bangladesh llevó la bandera de su país, pero con una camiseta de la Selección de Argentina.
El carnaval de los argentinos comenzó desde temprano, viviendo desde ya la Copa del Mundo.
Los hondureños también hicieron de lo suyo con la punta y, pese a que Honduras no estará en el Mundial, demostrando el amor hacia la "H".
Hondureños de diversos departamentos fueron captados por EL HERALDO durante el amistoso ante la campeona del mundo.
Si bien hubo una buena cantidad de personas, el estadio no se llenó ya que tiene capacidad para casi 103 mil personas.