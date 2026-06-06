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Honduras vs Argentina: fiesta de catrachos y argentinos en la previa; asiáticos sorprenden

Muchos hondureños se hicieron presentes al Kyle Field de Texas para el amistoso vs Argentina

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 17:32
Honduras vs Argentina: fiesta de catrachos y argentinos en la previa; asiáticos sorprenden
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La fiesta fuera y dentro del Kyle Field para el Honduras vs Argentina se hizo presente. EL HERALDO captó el carnaval de catrachos y argentinos en Texas. Además, asiáticos sorprendieron.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
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Honduras y Argentina se midieron en el Kyle Field de Texas con gran cantidad de aficionados argentinos y catrachos.

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Los argentinos fueron mayoría y, de hecho, hubo ciudadanos de otras nacionalidades con la bandera de la Albiceleste.

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El reconocido periodista Fernando Palomo estuvo en el recinto cubriendo el encuentro, incluso hizo un live de TikTok previo al juego con Salvador Nasralla.

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Catrachos desde diversos puntos de Estados Unidos llegaron para apoyar a la Bicolor.

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Este asiático de Bangladesh llevó la bandera de su país, pero con una camiseta de la Selección de Argentina.

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El carnaval de los argentinos comenzó desde temprano, viviendo desde ya la Copa del Mundo.

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Los hondureños también hicieron de lo suyo con la punta y, pese a que Honduras no estará en el Mundial, demostrando el amor hacia la "H".

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Hondureños de diversos departamentos fueron captados por EL HERALDO durante el amistoso ante la campeona del mundo.

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Si bien hubo una buena cantidad de personas, el estadio no se llenó ya que tiene capacidad para casi 103 mil personas.

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