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Las bellas chicas argentinas captadas en juego ante Honduras en College Station

El estadio Kyle Field de College Station se llenó de lindas chicas de Argentina así como de Honduras para partido amistoso realizado en dicha ciudad

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 15:00
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El estadio Kyle Field de College Station se llenó de lindas chicas de Argentina así como de Honduras para partido amistoso realizado en dicha ciudad

 Fotos: Mauricio Ayala
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La belleza no podía faltar para este encuentro amistoso y Argentina estuvo bien representado
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Las chicas argentinas se veían llegar en gran cantidad para este encuentro amistoso en College Station
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Argentina se caracteriza por hacer llegar lindas aficionadas a los estadios.
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Aquí una muestra de ello que llegaron en cantidad.
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Mucha belleza en las chicas argentinas para el amistoso ante Honduras en suelo estadounidense.
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Esta chica llegó a apoyar a ambas selecciones, con la camisa de Argentina, pero en su cabeza llevaba la bincha de Honduras.

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Honduras también estuvo bien representado para este juego en las gradas.
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Y esta chica que seguramente no tiene nacionalidad hondureña, pero llegó a apoyar a la H.
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Incontables la chicas en este juego de Argentina ante Honduras en College Station, Texas.
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