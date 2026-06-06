Padre de Daniel Meraz, sospechoso de asesinar a la enfermera Elvia Gómez, revela su posible ubicación

Elvia Gómez fue encontrada sin vida la mañana del miércoles 3 de junio dentro de su vivienda en la colonia Santa Fe, Villanueva, Cortés. Su pareja, Daniel Meraz, es el principal sospechoso y se mantiene prófugo de la justicia. Esto reveló su padre sobre su paradero.
La información preliminar indica que Elvia Mercedes Gómez López fue encontrada dentro de la casa con indicios de una posible muerte por estrangulamiento, mientras su pareja figura como principal sospechoso.
La madre de Elvia aseguró que la joven de 31 años sufría constantes agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja sentimental, quien permanece prófugo de la justicia. Sin embargo, podría no ser por mucho tiempo, pues su padre reveló detalles sobre su ubicación y una posible entrega voluntaria.
"Públicamente expreso mi sentir por esta situación y también mi dolor por lo que pasó, por ese acontecimiento vergonzoso para mí y para la familia de ella. Le pido perdón a la familia, le pido perdón a los niños y a sus hermanos. Nunca le enseñé a mi hijo el mal camino. Somos personas cristianas, con conocimiento de Dios. Nosotros, como padres, hemos estado orándole al Señor y pidiéndole sabiduría para poder encontrar a mi hijo y lograr que se entregue", inició diciendo.
Mencionó que "hasta anoche tuvimos respuesta de nuestro Padre Celestial. Obtuvimos respuesta a esas oraciones en las que le pedíamos a Dios que él se entregara. Ya recibimos un mensaje, no de forma directa, sino indirecta, y sabemos que está ahí en San Pedro Sula".
Continuó: "Le mandé a decir: “Usted tiene que entregarse ante la justicia, usted tiene que entregarse ante la ley, y que sea la ley la que decida su condena, porque usted tiene que pagar por ese delito que cometió. Me dijo en un mensaje: “Estoy arrepentido, estoy arrepentido”. Pero eso no va a hacer que mi nuera vuelva a tener vida. Está arrepentido, sí, pero tiene que entregarse, y esa es la forma de demostrarlo.”.
Tras el crimen, lamentó que "como padre me siento avergonzado, me siento muy mal y triste por esta situación. Le pido perdón a la familia, le pido perdón a su madre, a los niños y a los hermanos. He recibido llamadas y mensajes donde amenazan con matarlo. Entiendo su dolor, entiendo su situación, pero una muerte no va a compensar otra. Una venganza, un crimen por otro crimen, no arregla nada".
Entre súplicas, dijo: “Les pido, por favor, que no lo vayan a matar. Dejen que sea la justicia la que se encargue. Dejen que sean las leyes de nuestro país las que decidan la condena que él debe recibir”.
Entre suplica dijo: "Les pido, por favor, que no lo vayan a matar. Dejen que sea la justicia la que se encargue. Dejen que sean las leyes de nuestro país las que decidan la condena que él debe recibir".
Aseguró que no va "a encubrir una situación de esta magnitud ni una situación de esta índole... No sé exactamente dónde está ni en qué lugar se encuentra, pero sí sé que está en San Pedro Sula y que él se va a entregar. Espero en Dios que no me falle y que cumpla la promesa que me hizo de entregarse voluntariamente", agregando que no pagará "un abogado, no voy a defenderlo de ninguna manera ni bajo ninguna circunstancia".