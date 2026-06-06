Dejó su huella: así era Marco Tulio Rodas, periodista deportivo que murió ahogado en El Salvador

Trabajó como productor en la Corporación Televicentro, en el equipo de Deportes TVC, quienes hoy lamentan su fallecimiento. "Marco Tulio será recordado por las huellas que dejó en cada corazón que tocó. Los momentos compartidos, las experiencias vividas y los valores que transmitió seguirán siendo parte de su legado, acompañando a quienes hoy lamentan su partida", menciona su mensaje en redes.