Dejó su huella: así era Marco Tulio Rodas, periodista deportivo que murió ahogado en El Salvador

Desde un recuerdo con Carlos Alberto Pavón hasta con Ramón “Primi” Maradiaga, son algunas de las fotos que hoy quedan como parte de la trayectoria que formó en vida Marco Tulio Rodas, periodista deportivo hondureño que murió ahogado en una playa de El Salvador.
Lamentablemente, la tarde de este sábado -6 de junio de 2026- se confirmó la muerte del periodista hondureño Marco Tulio Rodas Matamoros, a sus 28 años de edad.
La noticia fue confirmada por Protección Civil del vecino país, quien informó que Marco Rodas perdió la vida tras ser arrastrado por una corriente marina mientras se encontraba en la playa El Zonte, en El Salvador.
El cuerpo de Marco Tulio Rodas fue rescatado por la Unidad de Guardavidas, junto a instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil, en la playa El Zonte, La Libertad, costa de El Salvador.
“Lamentablemente, se reporta el fallecimiento de un hombre”, reportaron, notificándose luego que se trataba del periodista Marco Tulio Rodas.
Durante las labores realizadas por elementos de la Cruz Verde seccional El Majahual, se brindó asistencia a las dos personas que fueron rescatadas tras ser arrastradas por una corriente marina. Sin embargo, Marco murió ahogado.
Rodas Matamoros era licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Trabajó como productor en la Corporación Televicentro, en el equipo de Deportes TVC, quienes hoy lamentan su fallecimiento. "Marco Tulio será recordado por las huellas que dejó en cada corazón que tocó. Los momentos compartidos, las experiencias vividas y los valores que transmitió seguirán siendo parte de su legado, acompañando a quienes hoy lamentan su partida", menciona su mensaje en redes.
Apasionado por el periodismo deportivo, Marco Tulio Rodas tuvo la oportunidad de compartir junto a Ramón “Primi” Maradiaga, exfutbolista y exentrenador de los Lobos de la UPNFM.
Durante su tiempo en Deportes TVC, tuvo la oportunidad de compartir con la leyenda del fútbol hondureño Carlos Pavón, reconocido como el máximo goleador histórico de la selección nacional de Honduras. Fotos que hoy quedan en el recuerdo de la trayectoria que formó en vida.