Comunidad judicial insta a completar vacante de magistrado en Sala Constitucional

Tegucigalpa, Honduras.- La comunidad judicial exhortó al presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, que convoque a sesión de pleno para elegir al magistrado que ocupará la vacante existente en la Sala de lo Constitucional.

El abogado Fernando González explicó que la solicitud se realiza con el objetivo de completar la integración de dicho órgano, actualmente incompleto tras la destitución de la expresidenta del órgano de justicia, Rebeca Ráquel Obando.

"La sala de la Constitucional ha quedado de una manera técnicamente acéfala, o en su defecto, el pleno irregularmente conformado, ya que en este caso no se puede conformar ante la falta de un magistrado", explicó González.

Advirtió que actualmente la Sala enfrenta una situación que impide conformar legalmente el pleno y limita la toma de decisiones.