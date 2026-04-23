Comunidad judicial insta a completar vacante de magistrado en Sala Constitucional

Tegucigalpa, Honduras.- La comunidad judicial exhortó al presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, que convoque a sesión de pleno para elegir al magistrado que ocupará la vacante existente en la Sala de lo Constitucional.
El abogado Fernando González explicó que la solicitud se realiza con el objetivo de completar la integración de dicho órgano, actualmente incompleto tras la destitución de la expresidenta del órgano de justicia, Rebeca Ráquel Obando.
"La sala de la Constitucional ha quedado de una manera técnicamente acéfala, o en su defecto, el pleno irregularmente conformado, ya que en este caso no se puede conformar ante la falta de un magistrado", explicó González.
Advirtió que actualmente la Sala enfrenta una situación que impide conformar legalmente el pleno y limita la toma de decisiones.
El experto además apuntó que la problemática se agravó tras la transición en la presidencia del Poder Judicial, lo que dejó un vacío en la Sala Constitucional y generó un desequilibrio en la estructura interna de la Corte Suprema de Justicia.
Además, alertó que la situación abre la puerta a interpretaciones sobre posibles correlaciones de fuerzas políticas dentro de las salas, que podrían incidir en la toma de decisiones y "afectar la independencia judicial".
Consecuencias
Aseguró que dentro de la Sala de lo Constitucional, expedientes permanecen pendientes de resolución, muchos de ellos a la espera de firma, lo que podría incrementar la mora judicial y afectar a ciudadanos que buscan una pronta respuesta del sistema de justicia.
“Este embotellamiento perjudica al usuario y perjudica al que busca justicia. Este tipo de pesos y contrapesos afecta al usuario como tal; sin embargo, cuanto más rápido pueda dirimir esta situación el presidente de la Corte Suprema de Justicia, más rápido va a ser en este caso la aplicación de justicia", aseveró.
El desbalance en la Corte Suprema de Justicia ocurrió tras la renuncia de la aún magistrada Rebeca Ráquel Obando a la presidencia de la Corte el pasado miércoles 25 de marzo ante aseveraciones de de juicio político en su contra.