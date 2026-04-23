Poder Judicial y Estados Unidos refuerzan cooperación contra el crimen organizado

Tegucigalpa, Honduras.-El presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo, se reunió con Colleen Hoey, encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, para el fortalecimiento del sistema de justicia y combate a la criminalidad organizada en Honduras.

Mediante un comunicado oficial, el Poder Judicial explicó que la reunión llevada a cabo este miércoles 23 de abril puntualizó la importancia de alianzas estratégicas ligadas a la formación enfocada a la mejora de habilidades técnicas en el ámbito judicial.

Informes oficiales apuntan que durante la reunión se tocó el tema de cooperación bilateral relacionado con los proyectos entre ambos países y el fortalecimiento de capacidades técnicas aplicadas al ámbito judicial.

Además, se puntualizó el alcance de programas de capacitación especializada dirigidos a operadores de justicia, incluidos jueces, magistrados y personal técnico del Poder Judicial, con el fin de elevar los estándares de desempeño institucional.