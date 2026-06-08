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Fichajes Honduras: Catracho a África, Marathón por un bombazo y anuncio sobre Luis Palma

Te presentamos las últimas noticias en el mercado de fichajes del fútbol de Honduras

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 14:08
Fichajes Honduras: Catracho a África, Marathón por un bombazo y anuncio sobre Luis Palma
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Te damos a conocer las últimas noticias en el mercado de fichajes de Honduras. Catracho a África, Marathón por un bombazo y anuncio sobre Luis Palma desde Europa.

Foto: El Heraldo
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Real España confirmó este día la renovación por dos años del portero Luis "Buba" López.

Foto: Cortesía redes Real España
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Antigua de Guatemala hizo oficial el fichaje del volante hondureño Kevin López, proveniente del Potros de Olancho.

Foto: Cortesía redes
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Denil Maldonado dijo que mantiene contrato con el Rubin Kazan de Rusia y no se moverá de suelo ruso.

Foto: El Heraldo
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Pablo Lavallén no continuará en el Marathón y el conjunto verdolaga ya busca su reemplazo.

Foto: Cortesía redes
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Uno de los nombres que suena es el argentino Silvio Rudman, quien ha entrenado las inferiores del Boca Juniors de Argentina. Sin embargo, los verdes podrían dar un bombazo ya que suena el colombiano Luis Fernando Suárez y Diego Vázquez.

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Javier López se refirió al temas de los fichajes y bajas en Motagua, detallando que se encuentran en la búsqueda de un delantero veloz con características distintas a los que ya tienen.

Foto: Cortesía redes
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Añadió que "queremos un volante creativo, que nos pueda ayudar en el mediocampo siendo un box to box, debemos de reforzar en esa zona, también estamos viendo el tema de un extremo".

Foto: El Heraldo
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Javier López confirmó que el volante Óscar Discua se quedó sin contrato en Motagua. La intención es que pueda ser renovado.

Foto: Cortesía redes
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El DT de Motagua también dijo que el defensa Carlos Meléndez también se quedó sin contrato. No se sabe si lo renovarán.

Foto: Cortesía redes
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A su vez, Javier López informó que el volante Luis Meléndez es otro sin contrato en el campeón nacional y no se sabe si será renovado.

Foto: Cortesía redes
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A falta del anuncio oficial, Marcelo Santos no continuará con Motagua y este buscará nuevos retos.

Foto: Cortesía redes
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Christian Canales, nuevo defensa de Olimpia, reconoció que tuvo una oferta del Real España. Canales llega al León proveniente del CD Choloma.

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EL HERALDO confirmó que Deybi Flores será nuevo jugador del Atlético Petróleos de Luanda de Angola donde juega Jonathan Rubio.

Foto: Archivo El Heraldo
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Celtic de Escocia anunció este día que Luis Palma fue vendido al Lech Poznan de Polonia y le dio las gracias.

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Lobos de la UPNFM hizo oficial la salida del delantero paraguayo Roberto Moreira.

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Lobos de la UPNFM también hizo oficial la salida del lateral izquierdo Elmer Güity.

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Otro jugador que fue dado de baja en Lobos de la UPNFM fue el delantero Jairo Róchez.

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A su vez, los Lobos de la UPNFM le dieron las gracias al portero Celio Valladares.

Foto: Cortesía redes
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Carlos Róchez es otra pieza que fue dada de baja en los Lobos de la UPNFM.

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El conjunto universitario siguió con los anunció y oficializó que el DT Salomón Názar seguirá al mando del club.

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Siguiendo las bajas en Lobos de la UPNFM se hizo oficial la salida del chileno Marcos Morales.

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En tanto, la manada añadió la salida del volante uruguayo Leonardo Herlein y le dio las gracias.

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El volante Junior Padilla es otra pieza que se convirtió en baja dentro de los Lobos de la UPNFM.

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Finalmente la UPNFM hizo oficial la salida del zurdo Enrique Vásquez.

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