Admiten recursos contra ley de Lavado de Activos y ley de Privación de Dominio

Tegucigalpa, Honduras.- La Sala Constitucional del Poder Judicial, admitió a trámite dos recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Lavado de Activos y contra la Ley de Privación de Dominio de Bienes de Origen Ilícito; esta última, uno de los preceptos más criticados por los profesionales del derecho. Una de esas acciones de amparo fue interpuesta por un apoderado legal del Partido Liberal (PL), a favor del exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) Jacobo Regalado, Fernando José Suárez Ramírez, Lorena Portillo Meléndez, Alba Luz Ramírez Hernández, Mirian Vanessa Cruz Sierra y otras personas; involucrados, en su mayoría, en el caso de presunta corrupción conocido como Pandora. Uno de los recursos de inconstitucionalidad contra la Ley de Lavado de Activos fue el abogado Juan Carlos Berganza, a título personal, a favor del bienestar del ejercicio del derecho de los litigantes del país, contra parte del articulado.

"La ley es un poco complicada y tiene bastantes errores en cuanto a procedimientos que violentan derechos y garantías fundamentales. En el caso por el cual yo presenté la inconstitucionalidad, es contra dos artículos de la Ley, debido a que en el primer articulado hace que el Ministerio Público puede asegurar o incautar", detalló el profesional de las leyes.

Desigualdad en el tratamiento

Berganza agregó que en estos casos de aseguramiento o incautación, el juez convalida esas incautaciones o aseguramientos, pero al final se tiene que ir a solicitar en la fase administrativa al mismo fiscal que es el que incautó o aseguró dejando a un lado al fiscal, "lo cual consideramos de que es ilógico, pedirle a la persona que le está incautando, siendo parte en el proceso, que le devuelva los bienes a quien le ha solicitado un aseguramiento o incautación". El otro punto en el que sustentó el recurso de inconstitucionalidad, es que en la solicitud de privación de dominio, cuando le es pedida al juez y el juez inadmite esa petición del Ministerio Público, el Ministerio Público tiene derecho a presentar el recurso de apelación. Pero cuando es admitida, el afectado dentro de los bienes que han sido asegurados, no tiene derecho a recurrir en apelación, criticó Berganza.