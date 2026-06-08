Isaías Barahona: Honduras aún carece de una estrategia integral contra el crimen

Tegucigalpa, Honduras.-El general en condición de retiro y coordinador de la Plataforma Defensores de Honduras, Isaías Barahona Herrera, consideró que el país aún no cuenta con una estrategia integral capaz de contener de manera efectiva las amenazas del crimen organizado nacional e internacional.

Consultado por EL HERALDO sobre las acciones que impulsan las actuales autoridades en materia de defensa y seguridad, el exjerarca de las Fuerzas Armadas señaló que los detalles operativos suelen manejarse bajo estricta confidencialidad dentro de las instituciones responsables.

“Conozco los procesos y los detalles se manejan de forma confidencial dentro de las Fuerzas Armadas, al interior de la Policía y al interior de los servicios de inteligencia”, expresó.

No obstante, indicó que la evaluación de las estrategias debe realizarse a partir de sus resultados.

“Lo único que uno conoce al final son los resultados. Y los resultados nos indican que todavía no resulta una estrategia integral que contenga la intención de delitos de algunos actores en Honduras, nacionales e internacionales, como narcotraficantes, traficantes de personas, traficantes de dinero y otros que circulan en el país”, afirmó.

Barahona agregó que a estas amenazas se suma la criminalidad interna generada por diversos factores.

“Además de eso, la criminalidad interna del país provocada algunas veces por razones meramente criminales y otras por movimientos promovidos por razones ideológicas que producen violencia”, manifestó.

El general retirado señaló que, aunque las estadísticas oficiales no reflejan incrementos significativos en algunos indicadores, recientes hechos violentos han generado preocupación entre la población.

“No hay duda de que en pocos días han ocurrido bastantes eventos significativos y eso alerta al hondureño, al ciudadano, pero también debe alertar a las autoridades y a las instituciones para asegurar que se le pone atención y que eso no crezca o no se repita”, indicó.