Isaías Barahona: Honduras aún carece de una estrategia integral contra el crimen

Tegucigalpa, Honduras.-El general en condición de retiro y coordinador de la Plataforma Defensores de Honduras, Isaías Barahona Herrera, consideró que el país aún no cuenta con una estrategia integral capaz de contener de manera efectiva las amenazas del crimen organizado nacional e internacional.
Consultado por EL HERALDO sobre las acciones que impulsan las actuales autoridades en materia de defensa y seguridad, el exjerarca de las Fuerzas Armadas señaló que los detalles operativos suelen manejarse bajo estricta confidencialidad dentro de las instituciones responsables.
“Conozco los procesos y los detalles se manejan de forma confidencial dentro de las Fuerzas Armadas, al interior de la Policía y al interior de los servicios de inteligencia”, expresó.
No obstante, indicó que la evaluación de las estrategias debe realizarse a partir de sus resultados.
“Lo único que uno conoce al final son los resultados. Y los resultados nos indican que todavía no resulta una estrategia integral que contenga la intención de delitos de algunos actores en Honduras, nacionales e internacionales, como narcotraficantes, traficantes de personas, traficantes de dinero y otros que circulan en el país”, afirmó.
Barahona agregó que a estas amenazas se suma la criminalidad interna generada por diversos factores.
“Además de eso, la criminalidad interna del país provocada algunas veces por razones meramente criminales y otras por movimientos promovidos por razones ideológicas que producen violencia”, manifestó.
El general retirado señaló que, aunque las estadísticas oficiales no reflejan incrementos significativos en algunos indicadores, recientes hechos violentos han generado preocupación entre la población.
“No hay duda de que en pocos días han ocurrido bastantes eventos significativos y eso alerta al hondureño, al ciudadano, pero también debe alertar a las autoridades y a las instituciones para asegurar que se le pone atención y que eso no crezca o no se repita”, indicó.
Escudo de las Américas
Respecto a la iniciativa regional denominada Escudo de las Américas, Barahona estimó que podría generar resultados positivos si los países participantes coordinan esfuerzos para combatir las estructuras criminales transnacionales.
“Tiene que dar resultados para toda la región, al final para el hemisferio. El Escudo de las Américas es una iniciativa de los Estados Unidos, pero está participando todo el continente”, señaló.
Según el exjefe militar, una estrategia regional coordinada permitiría limitar la capacidad de operación de organizaciones criminales mediante controles en fronteras, aduanas y rutas terrestres, marítimas y aéreas.
“Los criminales no van a encontrar espacios libres para operar tan libremente como lo han estado haciendo. No van a encontrar espacios financieros para mover sus recursos y van a tener bloqueos en fronteras, aduanas, mar, tierra y aire”, afirmó.
Barahona sostuvo que Honduras debe integrarse a este esfuerzo con decisión y voluntad política para contribuir a los objetivos de seguridad regional.
Sin embargo, advirtió que la participación en iniciativas de esta naturaleza también implica costos para los países involucrados.
“Tiene un costo siempre. Tiene un costo de imagen, hay un costo de país e incluso algunos temas de soberanía que, de alguna forma, tienen que comprometerse para poder operar junto con otros operadores de otros países”, apuntó.
Fuerza Aérea
En relación con la reciente incorporación de un avión Tucano T-29 y la posibilidad de adquirir un Súper Tucano para fortalecer la Fuerza Aérea Hondureña, Barahona afirmó que el país ya dispone de capacidades operativas para la vigilancia y defensa de su espacio aéreo.
“Honduras tiene medios. La Fuerza Aérea Hondureña tiene medios, así que no hay que confundirse. El hecho de que se estén viendo nuevos equipos no significa que no se tenga nada”, manifestó.
Asimismo, explicó que la ausencia visible de aeronaves en operaciones cotidianas no implica una falta de capacidad de respuesta.
“El hecho de que no veamos volando los aviones todos los días tampoco significa que no se puedan usar cuando es necesario. Hay factores que se manejan con mucha discreción”, dijo.
El coordinador de la Plataforma Defensores de Honduras expresó su confianza en que las Fuerzas Armadas cuentan con los recursos necesarios para actuar cuando las circunstancias lo requieran.
“Yo confío en que la Fuerza Aérea y las Fuerzas Armadas están listas para entrar en acción cuando sea conveniente. Ningún ejército tiene todos sus medios disponibles todo el tiempo, pero lo importante es la capacidad de respuesta”, sostuvo.
Finalmente, destacó que la vigilancia del espacio aéreo depende de diversos mecanismos de cooperación e intercambio de información con países aliados.
“La vigilancia del espacio aéreo no se hace solo con un avión Tucano. Hay otros mecanismos en proceso y acciones de cooperación entre Honduras y otros países. Lo que no puede fallar es la voluntad de Honduras de ser parte de una operación intensa que va a ocurrir”, concluyó.