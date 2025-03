Isaías Barahona: “Hay intensión de políticos de meterse en las Fuerzas Armadas”

Además, se le consultó que si ¿se ha politizado la institución castrense?, a lo que fue claro al afirmar "una institución no se politiza sola. Se politiza con la inducción de otros y aquí hay muchos pecadores. Y lo que yo estoy seguro es que hay intensión de políticos de meterse en las Fuerzas Armadas. No estoy seguro de que hay intensión de los militares de que se metan a políticos, de eso no estoy seguro. Por lo menos en mi tiempo, esa intensión de los militares no existía, no queríamos a los políticos dentro de la institución”.

“Es un trabajo del comandante, de la Junta de Comandantes, de los oficiales, desde el más nuevo al más antiguo. Asegurarse primero que él no es politizable y se asegure que en su área de mando no se producen actos de politización. Eso es permanente y no ocurre solo en Honduras, en todas partes del mundo las instituciones militares son apolíticas y siempre los políticos quieren meterse", destacó.

Sin embargo, señalo´que se deben hacer procesos de limpieza permamente porque si alguien empezó a inclinarse a la política, se le abre una puerta grande y se le dice váyase a la política. "no es prohibido, pero no lo puede hacer dentro de la institución”, agregó.

En relación a si debió Rixi Moncada renunciar como ministra de Defensa, es enfático al afirmar: “Creo que sí. Aunque la ley no lo impone, el decoro, la elegancia y el respeto al pueblo hondureño y a las mismas Fuerzas Armadas, debieron darle la luz de que es el camino correcto. Porque en este momento, hoy cuando estamos en el proceso, una reunión entre el Jefe del Estado Mayor y la Secretaria de Defensa, es negativa, porque es parte interesada y él tiene responsabilidad en el proceso”.

“Es una reunión que no se puede dar y si se da, ambos están violando la confianza del pueblo hondureño y probablemente la ley. Por esa razón, debieron renunciar y como digo, lo peor sería que hagan reuniones secretas, con ningún partido, no tiene porqué reunirse un jefe de las Fuerzas Armadas o Jefe del Estado Mayor Conjunto con la parte política y si se va a reunir tiene que ser con una agenda abierta y en público”.

“Se debe respaldar a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, porque por su condición de mujer fueron atacadas en principio”, manifestó Isaías Barahona.

“Se aprovechó la condición de mujer para hacer un ataque político, eso no se vale. En un país desarrollado, en un país con cultura política no debe pasar eso. Si las Fuerzas Armadas están trabajando con ellas, deben respetarse como mujeres y luego respetar su posición como miembro del Consejo Nacional Electoral”, continuó.

“No se trata de quien es subordinado y quien no es, al final tienen que trabajar en conjunto y eso es lo que debe importar. ¿Cómo vamos a trabajar? puede haber desacuerdos para el trabajo, pueden haber discrepancias, posiciones diferenciadas, eso es normal, pero ellos tienen que salir con un acuerdo y no traerle un problema al pueblo hondureño”, concluyó el general retirado de las FF AA