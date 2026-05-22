CCIT pide revisar estrategia de seguridad tras dos masacres

Faraj advirtió que la criminalidad no solo destruye vidas y debilita el tejido social, sino que también deteriora la imagen de Honduras ante la comunidad internacional, con un impacto negativo en la atracción de inversiones, la generación de empleo y el desarrollo de oportunidades.

La organización empresarial manifestó su solidaridad con las víctimas, sus familiares y las comunidades que permanecen bajo el temor, la incertidumbre y la impotencia.

Tegucigalpa, Honduras.- La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), por medio de su presidente, Karim Faraj, expresó su pesar y consternación ante la reciente ola de violencia que afecta al país, tras las dos masacres registradas el jueves.

Aunque la CCIT reconoció los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad, Faraj señaló que la magnitud de las últimas masacres obliga al país a reflexionar con urgencia sobre la efectividad de la estrategia estatal implementada hasta ahora.

En ese sentido, el sector empresarial organizado consideró indispensable revisar, fortalecer y reorientar las acciones de combate a la delincuencia. Además, pidió un cambio de timón que responda a la gravedad de la crisis.

“Consideramos indispensable revisar, fortalecer y reorientar las acciones de seguridad, así como evaluar de manera objetiva los resultados obtenidos mediante los recursos destinados a este fin, incluyendo la Tasa de Seguridad”, señaló Faraj.

La cámara empresarial subrayó la necesidad de auditar los fondos públicos y pidió que los recursos, en particular los provenientes de la Tasa de Seguridad, sean invertidos de forma eficiente, transparente y focalizada en las zonas más críticas del país.

El organismo también hizo un llamado a la unidad entre el sector público, la empresa privada y la sociedad civil para rechazar la normalización de la violencia, con el objetivo de recuperar la paz, fortalecer la institucionalidad y devolver dignidad y esperanza a las familias hondureñas.