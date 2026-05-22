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CCIT pide revisar estrategia de seguridad tras dos masacres

La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa llamó a no normalizar la violencia tras los hechos violentos registrados el jueves

  • Actualizado: 22 de mayo de 2026 a las 16:46
CCIT pide revisar estrategia de seguridad tras dos masacres

Karim Faraj, presidente de la CCIT realizó un llamado a la unidad de todos los sectores para buscar la paz.

 Foto: Cortesía CCIT

Tegucigalpa, Honduras.- La Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), por medio de su presidente, Karim Faraj, expresó su pesar y consternación ante la reciente ola de violencia que afecta al país, tras las dos masacres registradas el jueves.

La organización empresarial manifestó su solidaridad con las víctimas, sus familiares y las comunidades que permanecen bajo el temor, la incertidumbre y la impotencia.

Faraj advirtió que la criminalidad no solo destruye vidas y debilita el tejido social, sino que también deteriora la imagen de Honduras ante la comunidad internacional, con un impacto negativo en la atracción de inversiones, la generación de empleo y el desarrollo de oportunidades.

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Aunque la CCIT reconoció los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad, Faraj señaló que la magnitud de las últimas masacres obliga al país a reflexionar con urgencia sobre la efectividad de la estrategia estatal implementada hasta ahora.

En ese sentido, el sector empresarial organizado consideró indispensable revisar, fortalecer y reorientar las acciones de combate a la delincuencia. Además, pidió un cambio de timón que responda a la gravedad de la crisis.

“Consideramos indispensable revisar, fortalecer y reorientar las acciones de seguridad, así como evaluar de manera objetiva los resultados obtenidos mediante los recursos destinados a este fin, incluyendo la Tasa de Seguridad”, señaló Faraj.

La cámara empresarial subrayó la necesidad de auditar los fondos públicos y pidió que los recursos, en particular los provenientes de la Tasa de Seguridad, sean invertidos de forma eficiente, transparente y focalizada en las zonas más críticas del país.

El organismo también hizo un llamado a la unidad entre el sector público, la empresa privada y la sociedad civil para rechazar la normalización de la violencia, con el objetivo de recuperar la paz, fortalecer la institucionalidad y devolver dignidad y esperanza a las familias hondureñas.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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