Tomás Zambrano y diplomáticos de EE UU fortalecen lazos de cooperación

Esta visita representa el segundo acercamiento formal entre la diplomática estadounidense y la actual directiva del Congreso desde que Zambrano asumió la presidencia del Legislativo para el periodo 2026-2030.

La reunión, celebrada en la sede del Poder Legislativo, contó también con la participación del oficial de Política Económica de la legación estadounidense, Brendan McGovern , con el objetivo de abordar temas de interés común para ambas naciones.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional , Tomás Zambrano , sostuvo este miércoles un encuentro oficial con la encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Honduras, Colleen Anne Hoey .

El primer encuentro se produjo durante los actos de juramentación de la junta directiva, lo que subraya la continuidad en la comunicación entre el Parlamento hondureño y la representación de Washington en Tegucigalpa.

Desde el inicio de la actual legislatura, el Congreso Nacional ha promovido una agenda de acercamiento con diversas misiones diplomáticas radicadas en el país.

Bajo una política de apertura a la cooperación internacional, las autoridades legislativas han mantenido diálogos similares con representantes de Italia, España, Israel, Corea del Sur y la Unión Europea, buscando consolidar alianzas estratégicas y espacios de diálogo técnico.

Durante el encuentro, se resaltó la importancia de mantener a Estados Unidos como el principal socio comercial de Honduras.

Los temas económicos ocuparon un lugar relevante en la agenda, considerando la necesidad de armonizar marcos legales que incentiven el intercambio comercial y aseguren la transparencia en la gestión de fondos de cooperación destinados a diversos proyectos de desarrollo nacional.

La reunión concluyó reafirmando el compromiso de ambos sectores por mantener canales de comunicación fluidos que permitan abordar los desafíos regionales de manera coordinada.

Este tipo de visitas de cortesía forma parte de la dinámica diplomática habitual del Congreso Nacional, orientada a proyectar una imagen de estabilidad institucional y apertura hacia los organismos y gobiernos que mantienen programas de apoyo en el territorio hondureño.

Colleen Anne Hoey, quien asumió nuevamente el liderazgo de la misión diplomática el 23 de junio de 2025 tras la salida de la embajadora Laura Dogu, cuenta con una trayectoria conocida en el país.

Su experiencia previa en Honduras entre 2019 y 2022 facilita el seguimiento de la agenda bilateral, la cual se centra principalmente en el fortalecimiento de la seguridad regional, la gestión de los flujos migratorios y el fomento de la inversión económica.