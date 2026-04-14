Juramentan a Humberto López Villamil como embajador de Honduras en Costa Rica

Tegucigalpa, Honduras.-La secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Mireya Agüero, juramentó a Humberto López Villamil como nuevo embajador de Honduras ante la República de Costa Rica.

Durante el acto, López Villamil expresó que asume el cargo como “un gran honor”, destacando su compromiso de fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambas naciones.

Según indicó, su misión estará enfocada en consolidar los lazos de cooperación con el país vecino.

Las relaciones entre Honduras y Costa Rica se sustentan en una histórica hermandad centroamericana y en una interdependencia estratégica en áreas clave como seguridad, comercio y cooperación técnica, elementos que han marcado la agenda bilateral durante décadas.