"Es una muerta de hambre": Mario Flores confirma cruel insulto de Mario Morazán a Miriam Barahona

Tegucigalpa, Honduras.- El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores, compareció como testigo clave en el juicio político contra el magistrado suspendido Mario Morazán, desnudando lo que llamó un "comportamiento sistemático de obstrucción" y confirmando el presunto hostigamiento hacia la magistrada Miriam Barahona, quien falleció de cáncer el pasado 23 de marzo.

Durante su testimonio, Flores Urrutia relató que Miriam Barahona, envió una nota al pleno del TJE explicando que requería una solicitud de anticipo para cubrir sus medicamentos y terapias. Pese a que Flores le sugirió no dar detalles, ella optó por exponer su situación ante sus compañeros, sin imaginar que Mario Morazán votaría en contra argumentando que el tribunal "no es un centro de beneficencia".

"Mario Morazán votó en contra porque, según sus palabras, 'aquí no es Injupem, porque aquí no es una cooperativa'. Nos fuimos por mayoría y se le aprobaron los fondos a la magistrada", detalló Flores.

Asimismo, mencionó que tras el cierre de la sesión, la magistrada que luchaba contra un cáncer de hígado, se fue visiblemente afectada del salón, momento en el que Morazán se dirigió a él para rematar su postura con un insulto más subido de tono.

"Él directamente me dijo: 'Es que esta es una muerta de hambre'. A mí me lo dijo, yo lo puedo confrontar y se lo puedo reiterar", afirmó el magistrado presidente del TJE ante las cámaras y los diputados de la comisión especial.