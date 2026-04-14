"Es una muerta de hambre": Mario Flores confirma cruel insulto de Mario Morazán a Miriam Barahona

Tegucigalpa, Honduras.- El magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores, compareció como testigo clave en el juicio político contra el magistrado suspendido Mario Morazán, desnudando lo que llamó un "comportamiento sistemático de obstrucción" y confirmando el presunto hostigamiento hacia la magistrada Miriam Barahona, quien falleció de cáncer el pasado 23 de marzo.
Durante su testimonio, Flores Urrutia relató que Miriam Barahona, envió una nota al pleno del TJE explicando que requería una solicitud de anticipo para cubrir sus medicamentos y terapias. Pese a que Flores le sugirió no dar detalles, ella optó por exponer su situación ante sus compañeros, sin imaginar que Mario Morazán votaría en contra argumentando que el tribunal "no es un centro de beneficencia".
"Mario Morazán votó en contra porque, según sus palabras, 'aquí no es Injupem, porque aquí no es una cooperativa'. Nos fuimos por mayoría y se le aprobaron los fondos a la magistrada", detalló Flores.
Asimismo, mencionó que tras el cierre de la sesión, la magistrada que luchaba contra un cáncer de hígado, se fue visiblemente afectada del salón, momento en el que Morazán se dirigió a él para rematar su postura con un insulto más subido de tono.
"Él directamente me dijo: 'Es que esta es una muerta de hambre'. A mí me lo dijo, yo lo puedo confrontar y se lo puedo reiterar", afirmó el magistrado presidente del TJE ante las cámaras y los diputados de la comisión especial.
"Terrorista de la mentira"
Durante su intervención, Mario Flores Urrutia señaló a Mario Morazán como un "terrorista de la mentira", argumentando que instrumentalizó expedientes para paralizar la actividad jurisdiccional.
A su vez, presentó documentación y una serie de audios en donde se escucha a Morazán abandonar sesiones del pleno sin justificación legal, así como también el uso de firmas digitales que el acusado había negado anteriormente ante la misma comisión especial.
El juicio político contra Morazán y los magistrados suplentes Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez se fundamenta en la ruptura del quórum y la negativa deliberada a sesionar. Según el testimonio de Flores Urrutia, este comportamiento fue manifiesto desde septiembre de 2024, cuando los magistrados fueron nombrados por el Congreso Nacional.
Flores relató que incluso tuvieron que abrir las puertas a los medios de comunicación para presionar a Morazán a sentarse y definir la rotación de la presidencia. "Desde el inicio comenzó con ese comportamiento, queriendo obstruir la actividad del TJE", recalcó el magistrado, quien calificó la defensa de su colega como un conjunto de "tecnicismos legales pero no precisos".
En ese sentido, Flores reiteró que su obligación como magistrado es desvirtuar las declaraciones que Mario Morazán realizó el pasado lunes 13 de abril, durante su audiencia en la que categóricamente negó todas las acusaciones en su contra, incluidos los señalamientos por el presunto hostigamiento contra Barahona.
La magistrada falleció mientras recibía tratamiento en los Estados Unidos; por ello, su padre, José Antonio Barahona, denunció públicamente que Morazán y el exfiscal Johel Zelaya, "provocaron la muerte de su hija" mediante una "persecución sistemática" que le impidió obtener un trasplante de hígado, versión que sostuvo durante su testimonio en el juicio político este martes 14 de abril.