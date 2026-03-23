Murió Miriam Barahona, magistrada del Tribunal de Justicia Electoral

La noticia que fue confirmada por familiares ha causado gran conmoción en el ámbito político y judicial del país, debido a su gran trayectoria. Se espera que sus restos mortales sean repatriados hacia Honduras en los próximos días.

De acuerdo con la información preliminar, la funcionara se encontraba en territorio estadounidense recibiendo atención especializada cuando falleció.

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 23 de marzo se confirmó la muerte de la abogada y notaria, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez , magistrada del Tribunal de Justicia Electoral ( TJE ), quien luchó contra un cáncer avanzado que deterioró su salud rápidamente en los últimos meses.

Nacida en Tegucigalpa el 13 de julio de 1976, Barahona fue hija de José Antonio Barahona Zelaya y Mirian Suyapa Rodríguez Perdomo. Desde temprana edad mostró una inclinación por el estudio de las leyes, lo que la llevó a graduarse como Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales con orientación en Derecho Penal por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Su formación académica fue robusta y constante. Obtuvo un postgrado en Derecho Penal y Procesal Penal en la UNAH en 2002 y posteriormente alcanzó el grado de Máster en Derecho Penal y Suficiencia Investigadora por la Universidad de Barcelona en 2015. Además, recibió su exequátur de Notario número 1,643 ante la Corte Suprema de Justicia.

La carrera profesional de la magistrada inició en diciembre de 1996 como directora legal de la Empresa de Servicios Diversos S.A. En este periodo, destacó por su éxito en la recuperación legal de carteras de cobros y en la resolución de procesos en materias civil, laboral y mercantil, demostrando una capacidad analítica que marcaría su futuro.

Posteriormente, integró el comité de créditos y cobros de la empresa Inmobiliaria de Superación Progreseña S.A. hasta el año 2002. Sin embargo, su verdadera vocación se consolidó en el Poder Judicial, donde ingresó el 2 de junio de 2003, desempeñándose inicialmente como Jueza de Sentencia en tres zonas geográficas distintas del país.

Gracias a su desempeño, fue promovida a Magistrada de Corte de Apelaciones. En este rol, tuvo competencia en diversas áreas como materia civil, violencia doméstica, niñez, penal y privación de dominio bajo jurisdicción nacional, cargo que ocupó con distinción hasta el 9 de septiembre de 2019, cuando asumió nuevos retos.

La magistrada fue nombrada presidenta del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras el 17 de septiembre de 2024, para ocupar el cargo durante el periodo de septiembre de 2024 a septiembre de 2025. Anteriormente, ya había asumido la presidencia de este tribunal en septiembre de 2021

Barahona también dejó una huella imborrable en la academia hondureña. Fue catedrática en la Universidad José Cecilio del Valle, la Universidad Católica de Honduras y en los postgrados de la UNAH. Sus alumnos la recuerdan por impartir cátedras complejas como Lógica Jurídica y Retórica, Derecho de los Tratados y Práctica Procesal Penal.

La partida de Miriam Barahona representa una pérdida significativa para el sistema de justicia electoral, por lo que sus colegas han externado sus condolencias luego de que se confirmara su partida.

"Fue una mujer valiente, una mujer que realmente dio todo por el Tribunal de Justicia Electoral y sobre todo por la democracia de Honduras", manifestó el comisionado presidente del TJE, Mario Flores Urrutia.