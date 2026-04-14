Inversión en infraestructura digital impulsará la conectividad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de la República destacó este martes, los avances en materia de conectividad digital, tras el anuncio de una importante inversión en infraestructura de telecomunicaciones que promete modernizar el acceso a internet en el país y reducir la brecha digital.

Representantes de la empresa Trans Americas Fiber System sostuvieron una reunión de alto nivel con el presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, para abordar los alcances del proyecto estratégico.

En el encuentro participaron Julio Bran, José Luis Rivera y Fernando López, representantes de Trans Americas Fiber System.