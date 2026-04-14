Inversión en infraestructura digital impulsará la conectividad en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- El Gobierno de la República destacó este martes, los avances en materia de conectividad digital, tras el anuncio de una importante inversión en infraestructura de telecomunicaciones que promete modernizar el acceso a internet en el país y reducir la brecha digital.
Representantes de la empresa Trans Americas Fiber System sostuvieron una reunión de alto nivel con el presidente de la República, Nasry Asfura Zablah, para abordar los alcances del proyecto estratégico.
En el encuentro participaron Julio Bran, José Luis Rivera y Fernando López, representantes de Trans Americas Fiber System.
Durante la reunión, se presentó el desarrollo de un sistema de cable submarino de nueva generación, con capacidades significativamente superiores a las actuales, orientado a fortalecer la conectividad regional y posicionar a Honduras como un punto estratégico dentro de la red digital del continente.
José Luis Rivera detalló que “la primera etapa del proyecto ya se encuentra en fase final, con miles de kilómetros de cable instalados desde Florida hasta Puerto Rico, incluyendo conexiones hacia Colombia, Costa Rica y Panamá”.
Asimismo, anunció que en el próximo mes iniciará la segunda fase, la cual contempla la conexión desde Florida hacia México, Guatemala y Honduras, con proyección de habilitar señal en el país a partir de septiembre.
El ejecutivo de Trans Americas Fiber Systems, subrayó que “esta infraestructura permitirá mejorar la velocidad, reducir costos y ampliar el acceso a internet para toda la población, al ser un sistema neutral que se integrará con todos los operadores”.
“Esperamos que los hondureños en su totalidad puedan conectarse y contar con servicios de primer nivel, con mejor calidad y mayor cobertura”, aseveró Rivera.