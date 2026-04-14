Poder Ejecutivo proyecta digitalizar identidad, licencias y trámites públicos

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno anunció que proyecta digitalizar el Documento Nacional de Identificación (DNI), la licencia de conducir y registros de salud mediante una billetera electrónica nacional, como parte de su estrategia de modernización de servicios públicos. El secretario de Comunicaciones y Estrategia de la Presidencia, José Augusto Argueta, informó que estas iniciativas forman parte de un proceso de transformación digital en el país, que también incluye un plan de conectividad para centros educativos. “Vamos a tener un registro digital y pronto habrá muy buenas noticias para el Documento Nacional de Identificación. También el permiso de conducir y el registro de salud podrán gestionarse desde el celular, a través de una billetera electrónica nacional”, declaró Argueta. Según el funcionario, el objetivo es concentrar en una plataforma digital distintos documentos y trámites oficiales para facilitar su gestión por parte de los ciudadanos.

Destacó que las iniciativas forman parte de una estrategia integral para simplificar trámites y acercar los servicios del Estado a la población, reduciendo tiempos, costos y barreras de acceso para miles de hondureños. En el ámbito económico, Argueta calificó como “un paso firme” la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), decisión oficializada en la sede del Banco Mundial, lo que fortalece la seguridad jurídica y mejora el clima para la inversión extra. Asimismo, anunció que el gobierno de la República espera la pronta llegada de maquinaria para ser entregada a los 298 municipios del país, eso con el objetivo de mejorar la infraestructura vial, dinamizar el turismo y generar nuevas oportunidades de empleo. En materia internacional, el funcionario, resaltó que Honduras atraviesa un momento positivo en sus relaciones bilaterales, especialmente con Estados Unidos.