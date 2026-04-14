  1. Inicio
  2. · Honduras

Poder Ejecutivo proyecta digitalizar identidad, licencias y trámites públicos

El secretario de Comunicaciones y Estrategia del gobierno de Honduras, José Argueta, dijo que se impulsa el proyecto de billetera electrónica en Honduras

  • Actualizado: 14 de abril de 2026 a las 15:09
Poder Ejecutivo proyecta digitalizar identidad, licencias y trámites públicos

Este año el gobierno de la República pretende distribuir alrededor de diez millones de libros para beneficiar a más de 1.2 millones de estudiantes de los diferentes niveles en el territorio nacional.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El gobierno anunció que proyecta digitalizar el Documento Nacional de Identificación (DNI), la licencia de conducir y registros de salud mediante una billetera electrónica nacional, como parte de su estrategia de modernización de servicios públicos.

El secretario de Comunicaciones y Estrategia de la Presidencia, José Augusto Argueta, informó que estas iniciativas forman parte de un proceso de transformación digital en el país, que también incluye un plan de conectividad para centros educativos.

“Vamos a tener un registro digital y pronto habrá muy buenas noticias para el Documento Nacional de Identificación. También el permiso de conducir y el registro de salud podrán gestionarse desde el celular, a través de una billetera electrónica nacional”, declaró Argueta.

Según el funcionario, el objetivo es concentrar en una plataforma digital distintos documentos y trámites oficiales para facilitar su gestión por parte de los ciudadanos.

Desde la digitalización, se fortalece el sistema aduanero y competitividad regional

Destacó que las iniciativas forman parte de una estrategia integral para simplificar trámites y acercar los servicios del Estado a la población, reduciendo tiempos, costos y barreras de acceso para miles de hondureños.

En el ámbito económico, Argueta calificó como “un paso firme” la reincorporación de Honduras al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), decisión oficializada en la sede del Banco Mundial, lo que fortalece la seguridad jurídica y mejora el clima para la inversión extra.

Asimismo, anunció que el gobierno de la República espera la pronta llegada de maquinaria para ser entregada a los 298 municipios del país, eso con el objetivo de mejorar la infraestructura vial, dinamizar el turismo y generar nuevas oportunidades de empleo.

En materia internacional, el funcionario, resaltó que Honduras atraviesa un momento positivo en sus relaciones bilaterales, especialmente con Estados Unidos.

“MDC en tus manos” marca un antes y un después en la gestión pública digital

Refirió que la exsecretaria de Seguridad Nacional y ahora encargada del programa Escudo de las Américas, Kristi Noem, expresó su intención de promover la llegada de inversionistas interesados en desarrollar proyectos en el país y se espera la llegada de una misión de inversionistas norteamericanos en las próximas semanas.

En el tema educativo, el funcionario reafirmó el compromiso gubernamental de elevar la calidad del sistema educativo mediante alianzas con empresas de primer nivel para garantizar la conectividad en las escuelas.

Además, recordó que la meta del Gobierno de la República es distribuir alrededor de 10 millones de libros para beneficiar a más de 1.2 millones de estudiantes, consolidando así una educación de mayores oportunidades y altos estándares para la niñez hondureña.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias