Redes inteligentes con IA: el futuro de la conectividad empresarial en Honduras

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hoy en día, las redes inalámbricas o Wireless Fidelity (Wi-Fi) se han convertido en un componente esencial para cualquier organización. Resulta difícil imaginar una empresa en Honduras o en cualquier parte del mundo que no cuente con conectividad inalámbrica para computadoras, teléfonos móviles y otros dispositivos inteligentes. A medida que las empresas crecen, también lo hacen sus necesidades de conectividad, por lo que las redes deben evolucionar para soportar mayores demandas de velocidad, estabilidad y seguridad. Asimismo, los servicios de internet se han vuelto una herramienta fundamental para la operación de las empresas. No solo habilitan la comunicación interna y externa, sino que también son la base para la presencia digital, los canales de venta en línea y el funcionamiento de múltiples sistemas críticos de negocio.

En este contexto, la seguridad también se vuelve un factor determinante. Las organizaciones requieren mecanismos de protección proactiva y en tiempo real para prevenir ciberataques que puedan comprometer información sensible. Las amenazas digitales evolucionan constantemente, lo que exige soluciones tecnológicas más inteligentes y automatizadas. Para responder a este desafío, Tigo Business ha incorporado Inteligencia Artificial (IA) en sus soluciones, brindando a las áreas de Tecnologías de la Información (TI) de las empresas herramientas avanzadas para analizar el comportamiento de sus redes. Esto permite detectar anomalías, anticipar problemas y optimizar el desempeño de la infraestructura tecnológica, reduciendo el tiempo, los recursos humanos y los costos asociados a la gestión de redes.

Destacando Software Defined Wide Area Network (SD-WAN), o Red de Área Amplia Definida por Software, una tecnología flexible que se adapta a las diferentes necesidades y topologías de red de las empresas. Esta solución permite gestionar de manera inteligente múltiples enlaces de conectividad, incluso aquellos provistos por terceros, priorizando automáticamente el tráfico de las aplicaciones más críticas para mejorar su rendimiento. A este portafolio se suma Software-Defined Local Area Network (SD-LAN), o Red de Área Local Definida por Software, una tecnología que moderniza la gestión de las redes internas de las empresas, permitiendo mayor control, visibilidad y automatización de la conectividad.