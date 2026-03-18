ThinkHUGE reúne en Tegucigalpa a líderes del sector para fortalecer la integración energética del Triángulo Norte

Tegucigalpa, Honduras. - El HUGE Business and Investment Council (ThinkHUGE) realizó el Foro de Integración Energética del Triángulo Norte en Tegucigalpa, reuniendo a altos funcionarios gubernamentales, reguladores del sector energético, instituciones de financiamiento para el desarrollo, y líderes del sector privado, con el objetivo de avanzar en una agenda energética coordinada para Honduras, El Salvador y Guatemala, que permita fortalecer los lazos comerciales con USA y generar más y mejores empleos para los ciudadanos. El Foro abordó las crecientes necesidades energéticas de la región ante el aumento de la demanda impulsada por el friendshoring, la manufactura avanzada, los servicios digitales y las industrias intensivas en datos. Las discusiones se centraron en fortalecer la coordinación regional, mejorar las condiciones para la inversión y alinear la planificación energética con el crecimiento industrial proyectado.

Desempeño y confiabilidad

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, participó como orador principal del Foro y destacó la importancia estratégica de la cooperación energética para el futuro económico de la región. "Estamos trabajando, preparando una ley, la vamos a presentar en el Congreso Nacional para que se pueda aprobar y que eso nos abra las puertas al sector energético en Honduras", declaró. El mandatario también agregó sobre los planes de trabajo, "Hablando del sector energético hemos postergado la licitación de 1,500 megavatios para poder tener las ideas, las bases más claras, que sea con oportunidades para todos". El Foro contó con la participación de alto nivel de autoridades clave del sector energético regional, entre ellas Víctor Hugo Ventura, ministro de Energía de Guatemala; Eduardo Oviedo, director de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras; y Luis Ortiz, presidente de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica de Guatemala, entre otros líderes regionales e internacionales.

“La capacidad de la región para atraer inversión de largo plazo depende cada vez más del desempeño y la confiabilidad de sus sistemas energéticos. Las empresas interesadas en mover sus plantas a la región nos indican que requieren al menos 3 giga watts de energía adicional a la capacidad instalada existente en la región para los próximos 3 años”, afirmó Juan José Daboub, presidente de HUGE.

“Este Foro busca alinear prioridades de política pública, infraestructura y financiamiento para impulsar proyectos viables hacia su ejecución”. Los participantes destacaron que, a pesar de las importantes inversiones en generación y transmisión realizadas durante la última década, las brechas en la planificación, la incertidumbre regulatoria y la coordinación transfronteriza desigual continúan limitando la escala de la inversión y la eficiencia del sistema.

Acciones prioritarias

Las discusiones del Foro se centraron en medidas prácticas para abordar estos desafíos, incluyendo el avance de una hoja de ruta energética regional compartida alineada con la demanda industrial y digital, el fortalecimiento de los mecanismos de integración existentes como el Mercado Eléctrico Regional (MER/SIEPAC), y el refuerzo de la estabilidad regulatoria para apoyar la confianza de los inversionistas a lo largo de los ciclos políticos. “Desde la perspectiva de la generación de energía, la coordinación a nivel regional es esencial para reducir riesgos y facilitar el financiamiento”, señaló Adolfo Larach, presidente de IRESA y miembro del Grupo de Trabajo de Energía de HUGE.

“Un marco predecible permite que los proyectos avancen y suministren energía confiable a costos competitivos”.

El diálogo concluyó con un acuerdo sobre acciones prioritarias para avanzar en la coordinación regional, desarrollar una cartera de proyectos energéticos listos para inversión y profundizar la colaboración con instituciones de financiamiento para el desarrollo e inversionistas privados. A partir de los resultados del Foro, ThinkHUGE continuará trabajando con gobiernos, reguladores y socios financieros para apoyar el seguimiento técnico, impulsar proyectos prioritarios hacia su viabilidad financiera y mantener la alineación en torno a una agenda energética regional coordinada, transformando el diálogo en inversiones concretas que fortalezcan la seguridad energética y respalden el crecimiento económico en el Triángulo Norte.

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